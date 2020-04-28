إنفوجراف.. الإمارات تواجه كورونا بمليون اختبار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة الخليج 365 الثلاثاء 2020/4/28 06:14 م بتوقيت أبوظبي الثلاثاء 2020/4/28 06:14 م بتوقيت أبوظبي

أجرت دولة الإمارات ما يزيد على مليون اختبار لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". وقال وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي، عبدالرحمن بن محمد العويس، إن الفحوصات المختبرية في بلاده تجاوزت حاجز المليون فحص. وأضاف: "أجرينا 1,022,326 فحصًا في دولة الإمارات، ضمن خطتنا الوطنية لزيادة الفحوصات الخاصة بفيروس كورنا".

Advertisements وأوضح العويس: "هذا الرقم الكبير وراءه جهود عظيمة من فرق عمل في مراكز الفحص وطواقم طبية تعمل على مدار الساعة، وحتى في شهر رمضان ساعات عمل الكادر الطبي لم تتغير، ومستمرون بالعمل لساعات طويلة، وبجهود مضاعفة حفاظاً على صحة وسلامة المجتمع". وسجلت دولة الإمارات 2090 حالة شفاء من كورونا حتى صباح الثلاثاء 28 أبريل الجاري. الإنفوجراف التالي يرصد أبرز المبادرات التي أطلقتها دولة الإمارات لمواجهة فيروس كورونا.



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