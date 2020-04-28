كورونا يصيب 120 سجينا في تركيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير العدل التركي عبدالحميد جول، الثلاثاء، إن 120 سجينا في أربعة سجون أصيبوا بفيروس كورونا، مضيفا أنه ليست ضمن المصابين حالات حرجة.



وقال في مؤتمر صحفي متلفز، نقلت تفاصيله وكالة الأنباء الألمانية، إن "جميع السجناء المصابين يتلقون العلاج في المستشفى. لا يوجد سجين في وحدة العناية المركزة، جميعهم بصحة جيدة".

ولم يفصح الوزير عن مكان السجون.

وكان جول قد أعلن في 13 أبريل/نيسان الماضي تسجيل 17 حالة إصابة بفيروس كورونا في السجون التركية، وقال إن ثلاثة منهم توفوا بالفيروس.

وكانت تركيا قد بدأت مطلع هذا الشهر بالإفراج عن نحو 90 ألف سجين ضمن عفو جماعي، في محاولة للحد من ازدحام السجون ووقف تفشي فيروس كورونا فيها.