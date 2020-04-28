الكويت تسجل 152 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخليج 365الثلاثاء 2020/4/28 04:49 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت الكويت، الثلاثاء، تسجيل 152 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال ال24 ساعة الماضية.
وبذلك يرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في الكويت إلى 3440، فيما سجلت حالة وفاة واحدة لمقيم من الجنسية الهندية يبلغ من العمر 61 عاما .
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية(كونا) عن الدكتور عبدالله السند، الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، قوله إن 2241 حالة ما زالت تتلقى الرعاية الطبية.
ولفت إلى أن مجموع عدد الحالات التي شفيت من المرض وصل إلى 1176 حالة.
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