السعودية تسجل 1266 إصابة جديدة بفيروس كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة الخليج 365 الثلاثاء 2020/4/28 04:39 م بتوقيت أبوظبي الثلاثاء 2020/4/28 04:39 م بتوقيت أبوظبي

أعلنت السعودية، الثلاثاء، عن تسجيل 1266 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) خلال 24 ساعة. وقالت وزارة الصحة السعودية إن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد بلغ 20077 حالة. Advertisements وأضافت الوزارة السعودية أن عدد المتعافين من فيروس كورونا ارتفع إلى 2784 حالة. وأعلن المتحدث باسم الوزارة، محمد العبدالعالي، تسجيل 8 وفيات بالفيروس المستجد ليصل مجموع الوفيات إلى 152 شخصاً. وأشار إلى أن 23% من المصابين اليوم تعود لسعوديين و77% لغير سعوديين.

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