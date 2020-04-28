فلسطين تسجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 501 حالة المزيد

سجلت فلسطين، الثلاثاء، 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 501.



وقالت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، في الإيجاز الصحفي اليومي بمدينة رام الله، إنه تم تسجيل الإصابات الجديدة في بلدة القدي القيدمة وبلدة سلوان وحي رأس خميس في مخيم شعفاط وبلدة بيرنبالا وجميعها في محافظة القدس.

وأشارت إلى أنه تعافى 95 شخصا من الفيروس، في حين بلغ عدد حالات الوفاة 4.