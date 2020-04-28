داوود عبدالرؤوفالثلاثاء 2020/4/28 06:30 م بتوقيت أبوظبي
سجلت فلسطين، الثلاثاء، 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 501.
وقالت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، في الإيجاز الصحفي اليومي بمدينة رام الله، إنه تم تسجيل الإصابات الجديدة في بلدة القدي القيدمة وبلدة سلوان وحي رأس خميس في مخيم شعفاط وبلدة بيرنبالا وجميعها في محافظة القدس.
وأشارت إلى أنه تعافى 95 شخصا من الفيروس، في حين بلغ عدد حالات الوفاة 4.
كانت هذه تفاصيل خبر فلسطين تسجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 501 حالة المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.