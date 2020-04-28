الصحة اللبنانية تسجل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد

سجلت وزارة الصحة اللبنانية 7 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد. وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أنه تم تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 717 ، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل وفيات جديدة اليوم، ليستقر العدد حتى الآن على 24 واستقرار حالات الشفاء على 145 حالة. وقد يهمك أيضًا: Advertisements دراسة تؤكّد أنّ "كورونا" يهاجم بطانة الأوعية الدموية فى جميع الجسم العلماء يؤكّدون أنّ فقدان الوزن يحمي من الإصابة بفيروس "كورونا"

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