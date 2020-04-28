حفل زفاف جماعي للمشاركين بحرب "كورونا" في تشجيانغ الصينية

بكين - لايف ستايل
شهدت محافظة دهتشينغ Deqing التابعة لمقاطعة تشجيانغ Zhejiang في الصين حفل زفاف جماعي لأزواج شاركوا في مكافحة فيروس كورونا.ومن بين هؤلاء المشاركين في الحرب على كورونا أطباء وممرضين وموظفين ومتطوعين احتفلوا سويا بزفاف جماعي مميز بعد الانتصار على الفيروس.
وكانت الصين، البؤرة التي انتشر منها فيروس كورونا في العالم، شهدت في الفترة الماضية على الكثير من قصص الحب المميزة لأفراد من الطواقم الطبية توّج بعضها بحفلات زفاف استثنائية في أمكنة العمل منها حفل زفاف تم عقده في شهر فبراير في ساحة المعركة داخل المستشفى ليكون ذكرى لا يُنسى.حضر الحفل حينها عدد قليل من الناس بينهم الموظفين المناوبين وارتدى الجميع الكمامات، وقام رئيس المستشفى بدور الشاهد على الزواج وتواصل العروسان مع أهلهما عن طريق الفيديو.
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