حفل زفاف بإنشاء تردد لاسلكي يضع المعازيم في الأجواء بسبب "كورونا"

فى الآونة الأخير وبعد انتشار جائحة كورونا التى أصابت العالم وأدت إلى تعطيل عدة خطط كثيرة، منها احتفالات الزواج، موقع "insider" رصد تجربة زوجين صمما على استكمال فرحتهما رغم قرار تأجيل الزفاف بعد ظهور تلك الأزمة، فقد اقاما الحفل فى حقل مفتوح وأنشآ ترددًا لاسلكيًا حتى يتمكن الأصدقاء والعائلة من سماع حفلهم بأمان داخل سياراتهم.

لم يكن هناك شيء يمنع آبى هولمان وبرينان نورمان من الزواج كلاهما فى سن الـ21 عامًا، التقى الاثنان بالسنة الثانية فى المدرسة الثانوية، وتواعدا لمدة ثلاث سنوات

انتهى بهم الأمر إلى الزواج قبل أسبوعين من تاريخهم الأصلي، حيث قالت آبى هولمان العروس: " كنت أفكر فى زفافى لفترة طويلة، فكانت الخطة الأصلية احتفال داخل معبد مع عدد قليل من أفراد الأسرة، قبل حفل استقبال فى مكان على غرار مزرعة، والكثير من الأضواء المتلألئة، كان ميعاد الزفاف الأصلى يوم 25 إبريل ولكن انتهى الأمر بالزواج يوم 10 ابريل".

تزوجا فى حقل فى ولاية يوتا وجبال روكى كانت خلفية لهم، وتابعت العروس"تفهمنا خطورة الوضع، وأن هناك من الشركات ستغلق فقررنا الحصول على رخصة الزواج الخاصة بنا وتحديد إلى موعد الزفاف."

وأكملت"آبي"حديثها" قبل يومين من تحديد موعد الزواج، كنا فى نزهة داخل حقل جميل للغاية وكنا نقود سيارتنا، فجاءت الفكرة لماذا لا يحضر الأقارب والأصدقاء المقربين كلًا منهم داخل سيارته ومكبرات الصوت تسمعهم مراسم الزواج، فكان ما يقرب من 30 سيارة كانت فى انتظارتنا على أبعاد متساوية حرصًا على تنفيذ قرارات العزل الاجتماعى.

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بمساعدة أحد الأقارب معروف بإعداد أضواء عيد الميلاد قام "نورمان" العريس بإعداد جهاز إرسال لاسلكى ومكبرات صوت حتى يتمكن الضيوف من الاستماع إلى مراسم الزفاف من أمان سياراتهم، حيث توجهت المؤشرات إلى محطتنا الأذاعية وتمكنوا من سماع المراسم على أنغام الموسيقى".

بعد انتهاء الحفل ومراسم الزواج، لوح الزوجان حديثًا لضيوفهما وانطلقوا إلى عطلة نهاية الأسبوع.

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