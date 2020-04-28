نصائح مهمة لتجديد الحياة الزوجية خلال العزل المنزلي

قد يشعر الزوجان بالملل خلال فترة العزل المنزلي، نتيجة تكرار نفس الشئ يوميًا، وقد يؤدي هذا الملل للشجار والخلافات الزوجية، خاصة مع عدم وجود مساحة للخروج وقضاء بعض الوقت خارج المنزل، الأمر الذي يمكن تجنبه من خلال اتباع بعض النصائح التي تساعد على تجديد الحياة الزوجية خلال فترة العزل المنزلي وفقًا لموقع "timesofindia".

فاجئوا بعض

ينصح بتحضير الزوج أو الزوجة مفاجأة للطرف الآخر سواء بشراء هدية أو بالتعبير بشكل عفوي عن حبه سواء بكلمة رومانسية أثناء مشاهدة التلفاز أو تحضير وجبة طعام مفضلة لهما، مما يساعد على تحسين العلاقة بينهما .

جربوا حاجات جديدة

ينصح بتجربة أشياء جديدة ومختلفة عند الشعور بالملل، مثل تجديد ديكور المنزل أو تغيير الروتين اليومي، أو الاشتراك في طهي أطعمة جديدة، أو التخطيط لتنفيذ شيء جديد ومختلف.

هدنة من الموبايل والإنترنت

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تتسبب مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة وهواتف المحمول فى تشتيت الانتباه، لذلك يفضل عند جلوس الزوجين معًا بإغلاق هاتف المحمول ومواقع التواصل الاجتماعى، حتى يستطيعوا قضاء وقت مميز معًا فى هدوء دون إزعاج .

خططوا لرحلات جديدة بعد انتهاء العزل

يمكن للزوجين تحضير قائمة بالأنشطة والرحلات التى يتمنيان القيام بها فور انتهاء أزمة كورونا، فمجرد استكشاف الأماكن الجديدة حتى لو من خلال الصور ووضع الخطط لزيارتها سيساعد على إضفاء روح وطاقة إيجابية ومختلفة على علاقتهما.

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الغزل مفتاح الحياة الزوجية السعيدة فهو دليل على الحب والرومانسية ويُنسي الهموم