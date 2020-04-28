طريقة مدهشة لتصفيف الشعر بلفائف ورق التواليت في المنزل

قد تعاني الكثير من النساء من نقص الأدوات والمواد التي يمكن استخدامها في تصفيف شعرهن أثناء فترة العزل المنزلي، لذا لا بد من البحث عن أشياء بديلة للحصول على تصفيفة شعر جميلة وجذابة.

ومن هذا المنطلق شارك صالون التجميل أوزي ريزو في لندن طريقة فريدة لتصفيف الشعر باستخدام لفافات ورق التواليت، على النحو التالي:

１- ابدئي بغسل شعرك والتخلص من أي تشابك

２- ضعي القليل من زيت الشعر أو أي منتج تنعيم على شعرك، ووزعيه بالتساوي بأصابعك

３- قسمي شعرك إلى فواصل بعرض ثلاث أو أربع بوصات

４- خذي واحدة من لفافات ورق التواليت وضعيها في نهاية أحد أقسام شعرك، ثم ابدئي بلف شعرك عليها، قبل أن تقومي بتثبيتها ببعض الدبابيس.

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５- استمري في فعل ذلك حتى الانتهاء من جميع خصال الشعر ثم رشي بسخاء مثبت الشعر

６- استخدمي مجفف الشعر، لتسخين كل لفة لمدة 10 ثوان تقريباً قبل فكها، واتركيها تتدلى ببطء

7- بمجرد القيام بذلك في جميع أنحاء رأسك قومي بتمشيط شعرك بمشط ذو أسنان واسعة وستحصلين على تسريحة مدهشة.

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