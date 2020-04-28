كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 28 أبريل 2020 03:49 مساءً - في هذه الأوقات غير المستقرة، قد تبحث عن طرق لدعم تعلم أطفالك عن بعد في المنزل.

"أهلاً سمسم" البرنامج الجديد للأطفال من مبتكري "افتح يا سمسم" وبرامج "سسمي ستريت" (Sesame Street) المَحبوبة في جميع أنحاء العالم، هو برنامج تفاعلي وتعليمي مصمم للأطفال من عمر 3 إلى 8 سنوات. في ما يأتي حقائق طريفة ومعلومات أكثر حول "أهلاً سمسم": Advertisements

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