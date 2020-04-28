اليابان تعتمد "ريمديسيفير" لعلاج كورونا.. كان دواء لمرض آخر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الحكومة اليابانية، الثلاثاء، أنها ستعتمد عقار "ريمديسيفير" (remdesivir) لعلاج مرضى فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) في البلاد.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيهايد سوجا، للصحفيين: "إن بلاده شاركت في اختبار مشترك متعدد الجنسيات للدواء منذ مارس/آذار، وإن الاختبار يمضي قدمًا في الخارج"، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وأشار إلى أن اليابان لديها تراخيص سريعة للاستخدام الطارئ للأدوية المعتمدة في الخارج.

وأضاف سوجا: "سنبذل قصارى جهدنا لتقديم الأدوية الفعالة للمرضى في أقرب وقت ممكن".

ومن المتوقع أن يكون العقار، وهو مضاد للفيروسات صنعته شركة "جيلياد ساينسز" في الأصل لعلاج فيروس "إيبولا"، أول دواء للفيروس تجري الموافقة عليه في اليابان، قبل دواء "فافيبيرافير" (favipiravir) المضاد للأنفلونزا الذي طورته اليابان.





وفي الوقت الراهن تختبر اليابان دواء "فافيبيرافير"، الذي طورته بشكل مشترك شركات "فوجي فيلم" (Fujifilm) و"توياما كيميكال" (Toyama Chemical Co.) في المستشفيات اليابانية.

ويقول خبراء إن كلا من "ريمديسيفير" و"فافيبيرافير"، يمكن أن يكونا فعالين عند استخدامهما في مرحلة مبكرة من الإصابة بالفيروس.

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وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي: "إن الحكومة ستوافق قريباً على الدواء المضاد للفيروسات لعلاج مرضى كورونا، وهو أول قرار من نوعه في اليابان في ظل أزمة تفشي الوباء"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو".

وقال مسؤول حكومي بشكل منفصل أنه ستجري الموافقة على الدواء في أوائل شهر مايو/أيار المقبل لعلاج المرضى من مضاعفات الجهاز التنفسي التي يسببها الفيروس.





ومن المقرر الانتهاء من اختبار سريري أجراه فريق دولي على المرضى الذين يعانون من أعراض "كوفيد-19" الشديدة في شهر أبريل/نيسان الجاري.

وأشارت دراسة نشرتها "دورية نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسن" (New England Journal of Medicine) مؤخرًا إلى فعالية الدواء فيما يقرب من 70% من 53 مريضًا بفيروس كورونا الذين يعانون من أعراض شديدة، لكنه تسبب في آثار جانبية خطيرة مثل تدهور وظائف الكلى، في ربعهم.

وقال متحدث باسم شركة "جيلياد ساينس" في اليابان: "نجري حاليًا اختبارات إكلينيكية ونركز على تأكيد فعالية الدواء وسلامته".

وسجلت اليابان أكثر من 13 ألفا و617 إصابة بالفيروس، وأكثر من 385 وفاة، بينما تعافى 1899 شخصا حتى صباح الثلاثاء.

ويكافح العالم في الوقت الراهن من أجل السيطرة على تفشي المرض، بعد ارتفاع عدد الوفيات حول العالم، الثلاثاء إلى 212 ألفا و336، وبلوغ عدد المصابين نحو 3.08 مليون شخص، بينما تعافى 930 ألفا و607 أشخاص.