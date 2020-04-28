إيران تسجل 71 وفاة و1112 إصابة جديدة بكورونا

الخليج 365الثلاثاء 2020/4/28 01:53 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية الثلاثاء تسجيل 1112 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و71 وفاة خلال 24 ساعة الماضية.
وقال المتحدث باسم الوزارة كيانوش جهانبور، إن إجمالي الإصابات بلغ 92 ألفا و584 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5 آلاف و877 حالة، بحسب وكالة "مهر" الإيرانية.
وأشارت الوزارة إلى تماثل 72 ألفا و439 شخصا للشفاء، حتى الآن.
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