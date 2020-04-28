إنفوجراف.. الطريقة الصحيحة لخلع الكمامة

مع انتشار فيروس كورونا الجديد في العديد من الدول حول العالم، أكدت منظمة الصحة العالمية أهمية ارتداء الكمامات خاصة في أماكن الازدحام للحماية من انتقال العدوى.

وعلى الرغم من فاعلية الكمامة الطبية في الحد من الإصابة بالفيروس، فإن ارتداءها وخلعها بطريقة غير صحيحة، قد تكون له تأثيرات عكسية على صحة الإنسان، لذلك يجب اتباع الإرشادات الخاصة بأقنعة الوجه لمنع انتقال العدوى.

الإنفوجراف التالي يستعرض الطرق الصحية والآمنة لنزع الكمامة الطبية..



