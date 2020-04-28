البحرين تسجل 87 إصابة جديدة بفيروس كورونا و28 حالة شفاء المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة الخليج 365 الثلاثاء 2020/4/28 02:19 م بتوقيت أبوظبي الثلاثاء 2020/4/28 02:19 م بتوقيت أبوظبي

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، الثلاثاء، تسجيل 87 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فضلا عن تعافي 28 حالة. وقالت الوزارة في بيان عبر تويتر، إن الحالات المسجلة منها 72 حالة لعمالة وافدة و15 حالة لمخالطين. وكانت وزارة الصحة البحرينية أعلنت في وقت سابق عن استمرار وصول الطائرات ضمن خطة الإجلاء للمواطنين الموجودين في الخارج وفق الإجراءات الاحترازية الطبية اللازمة.

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