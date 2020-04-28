الصحة الإماراتية: 25 ألف فحص تكشف 541 إصابة جديدة بكورونا المزيد

بالتزامن مع توسيع نطاق الفحوصات بدولة الإمارات للكشف عن فيروس كورونا، أجرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 25 ألف فحص جديد ساهمت في الكشف عن 541 إصابة جديدة من جنسيات مختلفة.

وبتلك الإصابات بلغ مجموع الحالات المسجلة 11,380 حالة، جميعها تخضع للرعاية الصحية اللازمة، فيما بلغ مجموع حالات التعافي 2181 حالة بعد تسجيل 91 حالة شفاء جديدة، وفق ما نقلت وكالة أنباء الإمارات.

وأعلنت الوزارة عن 7 حالات وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة بسبب تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خصوصاً أنهم كانوا يعانون من أمراض مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 89 حالة.

وأهابت وزارة الصحة الإماراتية بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضمانا لصحة وسلامة الجميع.