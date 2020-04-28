صائمون يقعون بعادات غذائية خاطئة في رمضان.. وخبراء التغذية يحذرون!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

يقع كثير من الصائمين خلال شهر رمضان المبارك في عادات غذائية خاطئة بشكل دائم رغم حرص خبراء التغذية على التحذير منها في كل موسم، لأنها تسبب مشاكل صحية وأمراضا مختلفة وتؤثر سلبيًا على الجسم.

الحلوى بعد الإفطار

وأكد خبراء التغذية أن من أبرز الأخطاء الصحية الشائعة في كل موسم من رمضان هي تناول الحلوى مباشرة بعد الإفطار، المتمثلة بالقطايف أو الكنافة أو الأنواع الأخرى، مشيرين إلى أنها تؤدي إلى تراكم الدهون في الجسم، وتزيد السمنة والكوليسترول.

ونصح الخبراء الصائمين بضرورة الانتظار قليلاً قبل تناول الحلويات وبقطعة صغيرة. ويفضل مرة أو اثنين في الأسبوع بحد أقصى، وليس بشكل دائم كما هو مُلاحظ.

عدم تناول الفاكهة

وأبدوا استغرابهم لأن الفاكهة لا تعد من الوجبات الغذائية عند الكثير من العائلات الصائمة، وهذا خطأ بحد ذاته، وطالبوا بتناولها بشكل معتدل لأنها مصدرغني بالفيتامينات والأملاح المعدنية التي يحتاجها الجسم في رمضان، كما أنها تساعد على محاربة السمنة وإنقاص الوزن.

الأطعمة المالحة

دعا خبراء التغذية إلى الابتعاد عن تناول الأطعمة المملحة أو المخللات، أو رش الملح والتوابل بكثرة على الطعام، لأنها تساعد على زيادة تخلص الجسم من الماء، وهو ما يسبب الشعور الدائم بالعطش، إضافة إلى عدم انتظام نبضات القلب.

شرب الماء البارد أثناء الإفطار مباشرة

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تسبب هذه العادة مشاكل في الجهاز الهضمي مثل المغص أو حدوث التقلصات، كما تؤدي إلى التقليل من حركة الدم إلى المعدة والأمعاء. ونصح الخبراء بشرب الماء الفاتر بعد الإفطار أو شرب الحليب بالتمر.

كما يشكل شرب الماء مع الإفطار خطراً على المعدة ويؤدي إلى صعوبة الهضم، والسمنة، والحموضة المتكررة بعد الإفطار، لذا يجب الحذر من ذلك أثناء وجبة الإفطار، ويستحسن شرب الماء البارد بعد تناول وجبة الإفطار ليروي العطش فقط.

شرب الماء بكثرة

هناك اعتقاد سائد لدى الكثير من الصائمين أن كثرة شرب الماء في فترة ما بعد الإفطار وحتى السحور يقي الجسم من العطش خلال نهار صوم رمضان، لكن خبراء التغذية فندوا هذا الاعتقاد وأكدوا أنه يسبب زيادة عمل الكلى للتخلص من الماء، وزيادة الرغبة في التبول، مما قد يسبب العطش بالنهار، لذلك يُنصح بتناول الفاكهة الغنية بالماء على السحور مثل البطيخ، والشمام، والتفاح، فهي تعمل على إفراز الماء تدريجياً في الجسم أثناء الصوم.

ممارسة الرياضة بعد الفطور مباشرة

حذر الخبراء من إتباع هذه العادة، ودعوا لممارسة التمارين الرياضية بعد ساعتين على الأقل من الفطور لتسهيل عملية الهضم.

العصائر سريعة التحضير

تحتوي على نسبة عالية من السكر، الأمر الذي يسبب ارتفاع في إنزيمات الكلى، وضعف بجهاز المناعة في الجسم، كذلك ارتفاع نسبة السكر في الدم، وبالطبع هذا يُشكل خطراً على مرضى السكري.

شرب الشاي والقهوة بعد الإفطار مباشرة

يمنع الجسم من امتصاص الكالسيوم والحديد، ويفضّل الانتظار ساعة على الأقلّ بعد الإفطار لتناول القليل من هذه المشروبات.