عروسان في الهند يحتفلان بزفافهما عبر تطبيق "Zoom"

لم يشأ عروسان في الهند من تأجيل حفل زفافهما الذي كان مقررا في 17 أبريل بسبب فيروس كورونا، فقررا تنظيمه عبر تطبيق zoom، وهتف الضيوف على شاشة الكمبيوتر، للعروسين ميغا شارما Megha Sharma وغوراف سابرا Gaurav Sapra .

الأمر بالنسبة للعروسين هو أن يعيشا في الوقت الحاضر، وقالت العروس شارما "كنا نعتقد ضرورة القيام بهذا الأمر لأننا جميعا بأمان وصحة، ولا أحد يمكنه التكهن بما سيحصل في المستقبل". وأضافت أن كل ما يهم هو "أن أحباؤنا كانوا معنا، وكنا سعداء كعروسين برؤية بعضنا وكلانا يبتسم وينظر الى عيون الشريك ونقدم الوعود من قلوبنا".

ولإتمام حفل الزفاف دعا الزوجان كاهنًا لمقابلتهما في منزل العروس الذي تعيش فيه مع والديها وأختها. وحافظ العروسين مع الكاهن على مسافة آمنة، وشاركهما الفرحة نحو 500 ضيف من دول عدة شاهدوا الحفل من خلال 3 مكالمات فيديو، وتقول العروس شارما "لقد فوجئ الجميع بحفل زفافنا كونه فريد ولم يحضروا مثله في حياتهم، وكان الجميع سعيد خلال المراسم".

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من جهته أشار العريس إلى أن الحضور استمتعوا كثيرا "حتى عند انتهاء الحفل وقولنا لهم إلى اللقاء لم يرغبوا في المغادرة "، وأعرب العريس عن سعادته لاتخاذ هذا القرار والزواج بهذه الطريقة، مع الاشارة الى أنهما يخططان لإقامة حفل زفاف آخر بعد انتهاء أزمة كورونا.

يُشار إلى أن الثنائي التقيا على صفحة Facebook لبيع وشراء الكتب المدرسية في عام 2016 عندما كانا كلاهما طلابًا في جامعة MacEwan ، وظلا أصدقاء لسنوات قبل أن تتحول علاقتهما الى قصة حب تُوّجت بالزواج.

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