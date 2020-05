ميغان ماركل والأمير هاري يخططان لنشر قصة مغادرتهما العائلة المالكة

الأمير هاري "Prince Harry" وزوجته ميغان ماركل "Meghan Markle" دوقة ساسيكس، سيتعاونان مع اثنين من الصحافيين الموثوقين والمقربين لدى الزوجين، لكتابة سيرتهما الذاتية التي ستتضمن قصة مغادرتهما للعائلة المالكة البريطانية، وذلك طبقا لما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية والتي توقعت أن يعمق الكتاب من الخلافات والتوتر بين أسرة ساسيكس والعائلة المالكة البريطانية.

طبقا لما نشرته الصحيفة فإن العنوان المبدئي للكتاب الجديد الذي يحكي السيرة الذاتية لهاري وميغان، هو " Thoroughly Modern Royals: The Real World Of Harry And Meghan"، ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله إن الكتاب يهدف إلى تحسين صورة الزوجين ساسيكس لدى الرأي العام، كما تحدث المصدر أيضا عن مخاوف في القصر الملكي من استخدام الكتاب في توجيه انتقادات ضمنية للعائلة المالكة البريطانية بسبب قناعة الزوجين ساسيكس بأنهما تلقيا معاملة مجحفة وغير منصفة من جانب العائلة المالكة البريطانية.الصحيفة تحدثت أيضا عن أن أحد الصحفيين المشاركين في كتابة السيرة الذاتية لدوق ودوقة ساسيكس هو أوميد سكوبي " Omid Scobie" وهو أحد الصحفيين القلائل الذين أظهروا دعمهم لميغان ماركل منذ البداية، وهو أيضا الصحفي الذي وقع اختيار الزوجين ساسيكس عليه ليقوما من خلاله بالكشف عن تفاصيل مكالمة الفيديو التي أجراها الزوجين ساسيكس مع الملكة في الأسبوع الماضي لتهنئتها بعيد ميلادها الرابع والتسعين، وتحدثت الصحيفة أيضا عن أن الصحفية والكتابة الأمريكية كارولين دوراند " Carolyn Durand"، من المرجح أيضا أن تكون من المشاركين في كتابة السيرة الذاتية للزوجين ساسيكس.

الأمير هاري وزوجته يشجعان مجموعة من أصدقائهما المقربين للمشاركة في كتابة سيرتهما الذاتية

الصحيفة ذكرت أيضا في تقريرها إنه من المرجح أن يشجع الأمير هاري وزوجته مجموعة من أصدقائهما المقربين للغاية على الحديث مع أوميد سكوبي ليستشهد بهم في السيرة الذاتية للزوجين ساسيكس والتي يشارك في كتابتها، وهو ما قامت به الأميرة الراحلة ديانا وقت كتابة سيرتها الذاتية " Diana: Her True Story" والتي قامت بالإشراف على كتابتها بشكل غير معلن.

السيرة الذاتية للزوجين ساسيكس ستصدر في أغسطس المقبل

الصحيفة نقلت عن مصدر مطلع قوله إن السيرة الذاتية للزوجين ساسيكس مكونة من 320 صفحة، وستصدر في يوم 11 أغسطس في هذا العام، ويتوقع أن تكون من بين أكثر الكتب مبيعا على مستوى العالم..

