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صور.. المتعافون من فيروس كورونا ببريطانيا يتبرعون ببلازما الدم للمرضى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الأشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا في بريطانيا التبرع ببلازما الدم الغنية بالأجسام المضادة، والتي يمكن أن تساعد المرضى المصابين حاليًا بالفيروس، وفقاً لموقع جريدة "ديلي ميل" البريطانية.

وتظهر الصور التي نشرتها NHS Blood and Transplant  مرضى سابقين بكورونا يقومون بالتبرع، حيث يستخدم الخبراء جهازًا مشابهًا لما يتم استخدامه في التبرع بالصفائح الدموية العادية لجمع العينة.

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والبلازما من المتعافين غنية بالأجسام المضادة التي تتطور مع تعافي شخص ما من المرض سيتم نقلها إلى الأشخاص الذين يعانون من مضاعفات خطيرة لكورونا ويكافحون لتطوير أجسامهم المضادة الخاصة.

ويرتفع عدد الأجسام المضادة بشكل مطرد في مجرى الدم للمتعافين، ويعتقد أنها تصل إلى ذروتها بين 21 و 28 يومًا بعد الشفاء.

ويجب أن يكون اختبار المتبرعين إيجابيًا للمرض إما في المنزل أو في المستشفى، ولكن يجب أن يكون من ثلاثة إلى أربعة أسابيع بعد شفائهم، والأفضل بعد 29 يومًا.

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قال مايكل سكواير، أحد أوائل المتبرعين بالبلازما: "التبرع كان سهلاً للغاية، وكنت هناك لمدة ساعتين تقريبًا على الرغم من أن عملية التبرع كانت تزيد قليلاً عن 40 دقيقة."

وأوضح "لقد كانت أفضل ساعتين قضيتهما بحياتي، حيث أنني أردت أن أساعد الآخرين وأن أشارك في التجارب والأبحاث."

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وقد بدأت أشعر بمرض كورونا في 29 فبراير الماضى وفي اليوم التالي أصبت بحمى خفيفة  ولم أكن بحاجة إلى الذهاب إلى المستشفى وتم شفائي بالكامل بعد أسبوعين ونصف في المنزل.

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يمكن أن تستغرق جلسة التبرع حوالي 45 دقيقة لإعطاء وحدتين من البلازما، ويمكن تكرارها بانتظام كل أسبوعين.

واقترحت الأبحاث السابقة أن الأجسام المضادة المستمدة من دم الناجين من كورونا تحسن من أعراض المرضى المصابين بشدة بالمرض.

وقال العلماء في الصين الذين أجروا الدراسة الأولية أنه لم يلاحظ أي ردود فعل سلبية خطيرة بعد نقل بلازما النقاهة.

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وتلقى عشرة مرضى جرعة 200 مل من البلازما وقال الباحثون إن جميع الأعراض السريرية ، والتي شملت أيضًا الحمى والسعال، تراجعت في غضون ثلاثة أيام.

تبرعات البلازما الأولى في بريطانيا بدأت الأسبوع الماضي فقط، سيتم استخدام تبرعات البلازما في البداية في تجربة سريرية.

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ولكن يتم جمع المزيد من البلازما أكثر مما هو مطلوب لذلك، وإذا نجحت التجربة السريرية، يمكن توفير كميات كبيرة إلى المستشفيات على الفور.

قال متحدث باسم NHS Blood and Transplant: "هذه التجربة من التجارب الرائدة عالميًا والتبرع بالبلازما آمن وسهل ويمكنك المساعدة في إنقاذ حياة الآخرين المصابين بفيروس كورونا."

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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