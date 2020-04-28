شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب بريطانى: السمنة السبب فى تأثر بوريس جونسون بشدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف طبيب قلب تابع لهيئة الصحة الوطنية البريطانية أن رئيس الوزراء بوريس جونسون قد تأثر بشدة بإصابته بفيروس كورونا لأنه يعاني من زيادة الوزن بشكل ملحوظ، وقال استشاري أمراض القلب الدكتور عاصم مالهوترا إن خطر الوفاة من المرض يزداد عشرة أمثال إذا كان المرضى يعانون من السمنة.

ووفقا لتقرير لصحيفة ديلى ميل البريطانية أكد استشارى القلب أن أعضاء مجلس الوزراء الأقل حجما مثل وزير الصحة مات هانكوك تعافوا بسرعة أكبر ولم يتم إدخالهم إلى المستشفى عند اصابتهم بكورونا، على عكس حالة رئيس الوزراء بوريس جونسون الذى احتاج الى وضعه بغرفه العناية المركزة.

وقال الدكتور مالهوترا في حديث صباح الخير لبريطانيا ITV اليوم إن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها اكتشف أن هناك صلة مقلقة بين معدلات الوفيات من كوفيد 19 والسمنة، قائلا" للأسف بوريس جونسون يعاني من زيادة الوزن بشكل ملحوظ"

وأكد استشارى القلب أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة ينشرون الفيروس أيضًا لفترة أطول بكثير ومن الواضح أنهم يمرضون أيضًا لفترة أطول ومضاعفات أخطر.

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وقال الدكتور مالهوترا ، وهو استشاري فخري لأمراض القلب في مستشفى فريملي بارك NHS Foundation Trust ، إن مشكلات مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع الثاني وأمراض القلب تؤدي جميعها إلى مضاعفات فيروس كورونا .

قام مركز السيطرة على الأمراض قبل بضعة أسابيع بتحليل ونشر رسالة مفادها أنه من المحتمل أن تكون هناك زيادة بمقدار عشرة أضعاف في معدلات الوفيات لدى الأشخاص الذين يعانون من حالات مرتبطة بالسمنة والتي تشمل بشكل أساسي ارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع الثاني ومرضى القلب.

وأشار أستاذ القلب أنه مرضى كورونا الذين يعانون من زيادة الوزن يتعرضون لاستجابة مناعية مفرطة تسمى ARDS أو متلازمة الضائقة التنفسية الحادة التي تتسبب للأسف في وفاة العديد من الأشخاص.

في 27 مارس ، أُعلن أن اختبار جونسون كان إيجابيًا لـفيروس كورونا وفي 5 أبريل ، مع استمرار أعراضه ، تم إدخاله إلى مستشفى سانت توماس في لندن لإجراء الاختبارات، بعد تدهور حالته تم نقله إلى العناية المركزة وتمكن بعد ذلك من مغادرة المستشفى في 9 أبريل.