اليوم العالمى للصحة فى العمل..اعرف أضرار الكمبيوتر فى الشغل وإزاى تتجنبها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكمبيوتر من الاساسيات فى العمل والذى لا يمكن الاستغناء عنه ولكن الجلوس الخاطئ ولفترات طويلة أمام شاشات الكمبيوتر قد يؤثرعلى الصحة ويسبب مخاطر شديدة على صحة الموظفين، وفى اليوم العالمى للصحة والسلامة فى العمل يقدم الخليج 365 أضرار الجلوس لفترات امام الكمبيوتر وكيف تتجنبها فى العمل وفقا لما ذكره وقع betterhealt مشاكل صحية للجلوس الخاطئ أمام الكمبيوتر

مشاكل صحية للجلوس الخاطئ أمام الكمبيوتر 1:ألم شديد فى الرقبة والظهر . 2: الجلوس لفترات طويلة على الكمبيوتر يسبب الصداع الشديد. 3:ألم فى الكتف والذراع نتيجة الفترات الطويلة فى العمل أمام الكمبيوتر. 4:مشاكل فى العضلات والمفاصل نتيجة الجلوس الخاطئ على الكمبيوتر. 5: يؤثر على الآوتار والأربطة ويسبب التزق فى بعض الاحيان. 6:كما يؤثر على صحة العين ويسبب الاجهاد الشديد وضعف النظر فى حالة الجلوس لفترات طويلة عليه. Advertisements لذلك ينصح باتباع بعض الخطوات أثناء العمل على الكمبيوتر لتجنب اضراره الصحية عليك وهى: 1:ضع الماوس على نفس ارتفاع لوحة المفاتيح الموضوعة بشكل صحيح. 2:ضع الماوس بالقرب من لوحة المفاتيح قدر الإمكان. 3:استخدم ذراعك بالكامل ، وليس معصمك فقط ، عند استخدام الماوس. 4:امزج المهام الخاصة بك لتجنب فترات طويلة وغير متقطعة من استخدام الكمبيوتر. 5:قم بإزالة يديك من لوحة المفاتيح عند عدم الكتابة بنشاط ، للسماح لذراعيك بالاسترخاء

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