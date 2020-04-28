شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة صادمة: فيروس كورونا يمكن أن ينتقل إلى الجنين فى الرحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الباحثون من أن فيروس كورونا يشكل خطرًا كبيرًا على النساء الحوامل، حيث أشارت بعض الدراسات إلى أن الفيروس التاجي الجديد يمكن أن ينتقل إلى الجنين في الرحم، وأكد الباحثون على ضرورة إجراء المزيد من الأبحاث حول آثار عدوى كوفيد 19 أثناء الحمل والمخاطر التي تشكلها بعد الولادة.





ووفقا لتقرير لصحيفة neuroscience العلمية أكدت المؤلفة الرئيسية كاثلين م. مولدون ، دكتوراه ، أستاذة مساعدة في علم التشريح في كلية أريزونا لطب تقويم العظام في جامعة ميدويسترن على أن وباء كوفيد 19 يشكل مخاطر كبيرة وغير محققة على النساء الحوامل ، والعدوى المحيطة بالولادة تعرض نتائج الحمل للخطر.

وأضافت الدكتورة مولدون: "تشير الدراسات التي أجريت حتى الآن إلى أن الفيروس يمكن أن ينتقل إلى الجنين في الرحم على الرغم من أن الدليل على الإصابة قيد المناقشة ، إلا أن الطرق المحتملة للعدوى تتطلب تدابير مكافحة العدوى لحماية الأطفال حديثي الولادة."

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وأوضح الباحثين أنه تتطلب احتمالية الإصابة بعدوى فيروس كورونا دراسة مكثفة، بما في ذلك كيف يمكن أن تؤثر الأمراض الفيروسية على حليب الثدي أو لا تؤثر عليه كطريقة مفضلة لتغذية الرضع ، وكذلك الآثار المحتملة للقاحات على النساء في سن الإنجاب و الأجنة التي لم تولد بعد والرضع.

وأشارت الدكتورة مولدون "إن هذا البحث في الوقت المناسب لأن المعلومات المتعلقة بالطرق المحتملة لاكتساب عدوى كورونا في الوضع قبل الولادة وفترة ما حول الولادة لها أولوية عالية من الصحة العامة. يجب تقييم اللقاحات التي تستهدف النساء في سن الإنجاب ولا سيما المرضى الحوامل في التجارب السريرية

وأكد الباحثين أنه قد يكون الأجنة وحديثي الولادة عرضة بشكل فريد للعواقب الضارة للعدوى بفيروس كورونا المكتسبة خلقيًا أو حول الفترة المحيطة بالولادة ، ولكن البيانات محدودة حول نتائج مرض كوفيد 19 أثناء الحمل.