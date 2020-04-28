شكرا لقرائتكم خبر عن عشان رمضان يكون من غير كورونا..7 حاجات لازم تعمليهم وانتى فى المطبخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إعداد الأكلات الصحية والتأكد من نظافتها وسلامتها من أهم طرق الوقاية من فيروس كورونا، ومع دخول رمضان يجب على ربات البيوت ان يتبعن الخطوات الصحية للوقاية من العدوى أثناء اعداد أكلات رمضان وحسب ما ذكره موقع consumerreports فإن نفس الأشياء التى تقوم بها لمنع العدوى بالبكتيريا التي تسبب الأمراض المنقولة بالغذاء ، مثل السالمونيلا ، ستحميك من أي فيروس"، هي ما عليك القيام بها، وأهمها:

1:غسل اليدين قبل وبعد إعداد الطعام وأثناء التعامل مع اللحوم النيئة أو الدواجن أو المأكولات البحرية أو البيض.

2: اغسلى اليدين جيدا قبل تناول الطعام.

3: اغسلى الفاكهة والخضراوات جيدا.

3: ابتعدى عن تناول المعجنات النيئة.

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4: تأكدى من منع التلوث المتبادل عن طريق الحفاظ على اللحوم النيئة منفصلة عن الأطعمة الأخرى .

5: استخدمى ألواح التقطيع منفصلة للحوم والخضروات.

6: استخدمى مقياس حرارة الطعام لضمان درجات حرارة طهي آمنة.

7: يجب عليكى تبريد الأطعمة القابلة للتلف وبقايا الطعام على الفور.

من الممكن أن يدخل الفيروس إلى الطعام إذا قام شخص ما بالسعال أو العطس على الطعام ، أو إذا كان الفيروس على أيديهم ولمس الطعام، ولكن على عكس البكتيريا التي تسبب الأمراض المنقولة بالغذاء ، لا تتكاثر الفيروسات التاجية على الطعام، فالعديد من البكتيريا التي تسبب الأمراض المنقولة بالغذاء لديها القدرة على النمو في الغذاء ، مما يعني أنه إذا كان الطعام صحيحًا ، والظروف صحيحة ، يمكن أن تتحول زوجان من الخلايا البكتيرية إلى آلاف في فترة زمنية قصيرة، ولكن الفيروسات ليست كذلك ؛ إنهم يحتاجون إلى مضيف حي لينمو بينما يغزون خلايا المضيف ويأخذونها لتوليد الملايين من جزيئات الفيروس.