ما سبب ظهور أعراض حساسية الربيع على الرغم من البقاء في المنزل؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قد تشعرين باندهاش أو استغراب من ظهور أعراض حساسية الربيع لديك رغم بقائك في المنزل والتزامك بكافة تدابير العزل المنزلي لمواجهة فيروس كورونا، وهو ما علقت عليه دكتور آن ايليس، أستاذ ورئيس قسم الحساسية والمناعة في جامعة الملكة ببريطانيا، بقولها "حتى مع التزامك المنزل وعدم تحرك منه لفترة طويلة، فإنك وبمجرد أن تخرجين، ستجدين أن الحساسية مستمرة لفترة طويلة بعد التوقف عن التعرض لها".

واتضح أن مجرد الخروج للركض أو المشي من الممكن أن يعرضك بكل سهولة لمسببات الحساسية، حيث يمكن أن تعلق اللقاحات بملابسك أثناء ممارسة الرياضة في الهواء الطلق، وتعود معك للمنزل، ويكون بمقدور جزيئات اللقاح بالغة الصغر أن تنتقل لأماكن بعيدة.

كما نوهت جانا أبيلوفسكا، وهي صيدلانية ومستشارة طبية بارزة، إلى أن جزيئات اللقاح من الممكن أن تدخل إلى منزلك، إن كنت من النوع الذي يداوم على فتح الأبواب والنوافذ أكثر من المعتاد، ومن ثم يكون بوسعها الالتصاق بعديد الأشياء الموجودة في المنزل، فضلا عن سهولة وصولها بشكل مباشر إلى العينين أو الممرات الأنفية.

ومن ضمن أبرز الأعراض التي تظهر على الجسم نتيجة الإصابة بحساسية الربيع هي العطس وسيلان الأنف وحكة الأنف والاحتقان وحكة وتدميع واحمرار أو حرقان العينين وحكة الجلد والسعال بسبب التنقيط الأنفي خاصة لدى من يعانون من الربو.

وعن أفضل طريقة يمكن اتباعها لضمان عدم الإصابة بأي من هذه الأعراض الناجمة عن حساسية الربيع، فقد أوضحت دكتور آن ايليس أنها توصي من جانبها باستخدام مضادات الهيستامين التي لا تستلزم وصف الطبيب، وتتوافر منها عدة أنواع شهيرة بالصيدليات.

ونستعرض فيما يلي 4 نصائح تتيح لك السيطرة على حساسية الربيع في المنزل وهي كما يلي:

تنظيف المنزل باستمرار

حيث ينصح بغسل الملايات، مناشف الشاي وكل الأشياء المنجدة بشكل متزايد، بغية التخلص من أي غبار أو جزيئات لقاح قد تكون متراكمة عليها.

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النوافذ والأبواب

الإبقاء على النوافذ والأبواب مغلقة، لضمان عدم دخول جزيئات اللقاح المسببة للحساسية إلى الداخل.

الوجه

غسل الوجه، جنبا إلى جنب مع غسل اليدين باستمرار، حيث ينصح بغسله مرتين في اليوم.

فازلين

وضع فازلين على الأنف، لأنه يمسك بجزيئات اللقاح ويحتجزها ويمنع دخولها إلى ممرات الأنف.