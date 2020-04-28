تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الشيرة للحلويات الشرقية

القاهرة - لايف ستايل المقادير - سكر : 2 كوب

- الماء : كوب ونصف

- عصير الليمون : ملعقة صغيرة

- ماء الزهر : ملعقة صغيرة الطريقة: اخلطي السكر مع الماء في قدر على النار المتوسطة مع التحريك حتى يذوب السكر ويبدأ المزيج بالغليان.

خففي النار واتركي المزيج ليغلي مدة 5 دقائق.

أضيفي عصير الليمون واخلطي واتركي المزيج لمدة دقيقتين إضافيتين.

ارفعي القدر عن النار وأضيفي ماء الزهر وحركي واتركيه ليبرد.

يستخدم القطر أو الشيرة في الحلويات الشرقية العربية مثل الكنافة والقطايف والعوامة وغيرها. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير الليمون بالنعناع تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكيز السكر السهل

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