شكرا لقرائتكم خبر عن التحاليل مش سحب عينة وخلاص.. اعرف شروط كل تحليل قبل إجرائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا قررت القيام بإجراء بعض التحاليل الطبيبة عليك معرفة أفضل الطرق أو النصائح الطبية التي تساعد في الحصول على أفضل النتائج الطبية، فهناك العديد من النصائح التي يجب القيام بها قبل الذهاب لمعمل التحاليل أو الطبيب، للحصول على التشخيص الجيد والدقيقة.

وقدم التقرير المنشور عبر موقع "the healthy"، بعض النصائح ومنها:

-لا تشرب القهوة والأدخنة قبل اختبار ضغط الدم

أثبتت الدراسات الطبية أن تناول القهوة قبل الخضوع لقياس ضغط الدم يتسبب في الحصول علي نتائج غير دقيقة، فيقول جيمس ديوار، نائب رئيس قسم طب الأسرة في المركز الطبي بجامعة بيتسبيرج: "إن استخدام القهوة أو المشروبات الأخرى من الكافيين والأدخنة كالسجائر قبل قياس نسبة الضغط بساعة يجعل قياسه أعلى بشكل ملحوظ".

-لا تأكل وجبة غنية بالدهون والكحوليات قبل سحب عينة الدم

إذا قرر الطبيب بضرورة قيامك بقاس نسبة الكولسترول في الدم، أو نسبة الدهون الثلاثية، أو السكر بالدم، فابتعد عن تناول الأطعمة الدسمة قبل سحب عينة الدم الخاصة بك بفترة لا تقل عن 10 ساعات، حتى يستطيع الدم التخلص من الدهون المضرة المتواجدة في الجسم، والتي تتسبب في الحصول علي نسب غير صحيحة وغير دقيقة.

-اشرب الكثير من الماء قبل تحليل البول

الماء تعد من المشروبات المهمة للجسم، فتناوله يقلل من الإصابة بالجفاف ومشاكل في الجلد، ولذا إذا قام الطبيب بطلب تحليل للبول فعليك تناول الكثير من الماء قبل القيام بالتحليل بمدة لا تقل عن 12 ساعة، فهذه الطريقة تعطيك نتائج جيدة .

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-إذا قررت الذهاب للطبيب لا تتناول أي دواء

عندما تكون مريضاً يرغب الطبيب في تقييم الأعراض دون آثار أي أدوية، لأن هذه الأدوية قد تتسبب في رفع ضغط الدم والسكر والتشخيص الخاطئ، ولذا ابتعد عن أي دواء إذا قررت الذهاب للطبيب.

-لقياس الأنيميا ابتعد حبوب الحديد

أكد التقرير أنه في حالة قيان نسبة الانيميا في الجسم فعليك تجنب تناول حبوب الحديد قبل سحب العينة التي توضح حقيقة الإصابة بالأنيميا وفقر الدم، ولذا عليك تجنب تناوله هذه الحبوب بـ12 ساعة قبل سحب العينية.