تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بسبوسة اللوز

القاهرة - لايف ستايل المقادير - الزبدة : كوب (طرية)

- الحليب المكثّف : علبة (محلى)

- لوز : كوب (مطحون)

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة ونصف

- السميد : 2 كوب

- الماء : كوب

- قطر : 2 كوب (شيرة) الطريقة:

اخلطي السميد واللوز المطحون والبيكنج باودر في طبق.

أضيفي الزبدة والحليب المكثف المحلى والماء واعجني جيداً حتى يصبح المزيج متجانساً.

ادهني طبق الفرن بالقليل من الطحينية وأضيفي مزيج البسبوسة وساوي الخليط في الطبق على نفس الارتفاع.

اصنعي حزوز على شكل مربعات على وجه عجينة البسبوسة بواسطة سكين حادة وضعي في كل مربع حبة من اللوز.

أدخلي الطبق للفرن على حرارة 190 درجة لمدة 25 دقيقة حتى تنضج وتصبح ذهبية اللون.

ازيلي الطبق من الفرن وأضيفي الشيرة الباردة للبسبوسة وهي ساخنة واتركيها لتتشرب الشيرة وتبرد قليلاً.

قطعيها وقدميها دافئة أو باردة حسب الرغبة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكيز الزبدة بالجوز تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الحليب التركية

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