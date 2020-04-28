تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الجريش السعودي على الطريقة الأصلية

المقادير

- مقادير الكشنة :

الزبدة : ملعقة كبيرة

الزيت النباتي : ربع كوب

البصل : 2 حبة (كبير الحجم / مفروم)

لومي : ملعقة كبيرة (مطحون)

الكركم : ملعقة صغيرة (مطحون)

هيل : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

القرفة : نصف ملعقة صغيرة (مطحونة)

ملح : رشّة

صلصة طماطم : ملعقة كبيرة

- مقادير الجريش :

الزيت النباتي : قليل (لتقليب الدجاج)

البصل : 1 حبة (مفروم مكعبات)

الدجاج : نصف دجاجة (منزوع الجلد / منظف ومغسول)

الماء : 6 اكواب (لسلق الدجاج)

الجريش : كوب وربع (مغسول ومنقوع)

الأرز المصريّ : ربع كوب

مرق دجاج : مكعب (اختياري)

الكمون : ملعقتان متوسطتان (مطحون)

لبن : كوب ونصف (شراب)

ملح : حسب الرغبة

لبن زبادي : 170 غم (علبة)

عصير الليمون : 1 حبة

الطريقة:

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لتحضير الدجاج: سخني القليل من الزيت النباتي بقدر على النار، أضيفي البصل وقلبيه قليلاً، أضيفي الدجاج وقلبيه مع البصل، صبّي الماء واتركي الدجاج حتى يسلق وينضج.

لتحضير الكشنة: ذوبي الزبدة مع الزيت في مقلاة غير لاصقة على النار، أضيفي البصل المفروم مكعبات وحركي حتى يبدأ يذبل، خففي النار وبهري البصل باللومي المطحون، والكركم، والهيل المطحون، والقرفة، ورشة ملح، وصلصة الطماطم.

انشلي الدجاج من المرق، وسحبيه من العظم لقطع صغيرة الحجم.

أضيفي الجريش المنقوع والمغسول والمخلوط بالأرز المصري لمرق الدجاج، أضيفي مرق مكعب الدجاج، والكمون مع الاستمرار بالتحريك.

صبّي اللبن الشراب على الجريش، مع الملح، وحركي.

غطي القدر واتركي الجريش حتى يبدأ بالنضوج، ثم أضيفي الدجاج المسحب.

أضيفي اللبن الزبادي وحركي، ثم أضيفي القليل من الماء، واتركيه مدة 10 دقائق، ثم أضيفي عصير الليمون.

اضربي الجريش جيداً باستخدام ملعقة خشب كبيرة حتى يهرس.

اسكبي الجريش بطبق التقديم، وزيني بالكشنة.

قدميه ساخناً.

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