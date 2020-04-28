تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج محشي بالمكسرات والبرغل

المقادير

- الزبدة : 3 ملاعق كبيرة

- الدجاج : دجاجة (كاملة بزنة 1600 غرام)

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة

- البصل : 1 حبة (متوسط الحجم / مفروم)

- الكرفس : عود (مفروم)

- الجزر : 1 حبة (صغير الحجم / مُقطّع إلى مكعّبات صغيرة)

- الجوز : نصف كوب (مجروش ناعم)

- زبيب : نصف كوب (منقوع في الماء)

- بشر الليمون : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- الكمون : نصف ملعقة صغيرة

- القرفة : نصف ملعقة صغيرة

- بابريكا : نصف ملعقة صغيرة

- برغل : كوب (خشن، مغسولًا ومنقوعًا في الماء لثلاثين دقيقة)

الطريقة:

للحشو: تُسخّن الزبدة، في قدر واسعة، فيُضاف فرم البصل، مع التقليب على حرارة متوسّطة. ثمّ، يُضاف الجزر والكرفس، مع الاستمرار في التقليب. ثمّ، يُضاف البرغل المُصفّى، مع الملح، والتوابل، ويقلّب على حرارة متوسّطة. يصبّ ربع الكوب من الماء في القدر، على نار هادئة لربع الساعة.

يُرفع غطاء القدر، لإضافة الزبيب والجوز المجروش وبشر الليمون إلى الحشو. ثمّ، يُرفع الحشو عن النار، ويُترك ليبرد.

بعد أن تُنظّف الدجاجة وتُجفّف، تتبّل بالقليل من الملح والفلفل من الداخل والخارج.

يؤخذ مقدار 3 ملاعق كبيرة من خليط الحشو، وتوضع داخل الدجاجة، كما يوزّع مقدار ملعقتين كبيرتين من الحشو بين طبقات الجلد (مع الحفاظ على الجلد كاملًا).

تُربط الدجاجة من الأرجل، بوساطة خيط سميك. وتدهن بالزبدة الُمذابة.

تُدخل الدجاجة إلى فرن ساخن، على حرارة 160 درجة مئويّة، لساعة ونصف الساعة إلى ساعتين، مع مُلاحظة نضوجها التامّ.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مقلوبة الدجاج

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أجنحة دجاج بالكمون