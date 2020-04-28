خلطات طبيعية لتفتيح الجسم والنتائج مذهلة

خلطات تبييض الجسم وتفتيحه، تشكل واحدة من أكثر صيحات العناية بالبشرة في العالم. فالسيدات، على تنوع جنسياتهن وثقافاتهن، يسعين للحصول على بشرة فاتحة مع انتهاء فصل الصيف. صحيح ان الجلوس في الشمس والحصول على بشرة برونزية، يعزز جاذبية المرأة، إنما البشرة الفاتحة والزاهية تعيد الاشراق والحيوية الى اطلالتك.



إليك أفضل الخلطات الطبيعية لـ تفتيح الجسم، علما ان النتيجة مضمونة ومذهلة:





1. خلطة اللوز

لتحضير هذه الخلطة التي تسمح لك بالحصول على كريم مغذّ للبشرة ويعمل على تفتيح الجسم في الوقت نفسه، سوف تحتاجين الى 6 حبات لوز، كوب من الزبادي غير المحلّى، ملعقة عسل طبيعي، ملعقتان من عصير الليمون الحامض.

ضعي المكونات في الخلاط، وعندما تحصلين على مزيج متماسك، قومي بمده على المناطق التيترغبين في تفتيح لونها. اتركي الكريم على بشرتك مدة 45 دقيقة، لكي يتسنى لبشرتك الاستفادة من مزاياه. كرري التجربة مرتين في الاسبوع.

2. خلطة الكركم والليمون الحامض:

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يشتهر الكركم بمزاياه المبيضة للجسم اذ انه يحتوي على مضادات اكسدة. لذلك، يدخل في العديد من ماسكات العناية بالبشرة وخلطات تفتيح الجسم والتخلص من البقع الداكنة. يعمل الكركم على تجديد الخلايا وإزالة الخلايا الميتة عن سطح البشرة.

أما الليمون فمعروف انه يحتوي على درجة مركزة من الفيتامين سي. هذا الفيتامين الذي بتنا نراه في الكثير من مستحضرات العناية بالبشرة ومحاربة الشيخوخة. إذ انه يعيد للبشرة اشراقها عبر تفتيحها وتنظيفها من البقع الداكنة والشوائب. كما يعمل على ترطيب البشرة وتعزيز ليونتها ونعومتها وإزالة الخلايا الميتة.

ينصح بالليمون لصاحبات البشرة الدهنية، لأنه يخفف إنتاج الزيوت ويساعد في تقليص حجم المسام الواسعة وتنقية البشرة بشكلٍ كامل والحفاظ على نضارتها.



طريقة التحضير:

لتفتيح الجسم، قومي بمزج كوب من عصير الليمون مع ملعقة طعام من مسحوق الكركم. قومي بزيادة الكركم تدريجيا الى حين الحصول على عجينة متماسكة. عندها، طبقي العجينة على الجسم واتركيها حتى تجف. ننصحك بتكرار العملية يومياً ولمدة أسبوع على الأقل، للحصول على أفضل النتائج المرجوة.

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