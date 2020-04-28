تناولوا هذه الأطعمة… 6 نصائح لمرضى السكري

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ويجب على من يعاني من هذا المرض اتباع بعض النصائح من أجل تجنب الإصابة بمضاعفات قد تؤثر على صحته، بحسب موقع “ديلي ميديكال”، الذي أورد 6 من أبرز النصائح التي يجب على مرضى السكري اتباعها.

1- التخلص من الوزن الزائد

الوزن الصحي يمنحك القدرة على مواجهة أي أمراض بكفاءة أكبر، ويساعدك في التحكم في نسبة السكر في الدم.

2- الفحص الدوري

يجب عليك أن تقيس نسبة السكر في الدم يوميا، إذا أمكن ذلك، لأن المتابعة المستمرة تساعد في التعرف على تأثير الغذاء والنشاط على مستوى السكر في دمك.

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3- تناول الكربوهيدرات

يجب عليك تناول الكربوهيدرات الغنية بالألياف، مثل الخضروات الخضراء والفواكه والفاصوليا والحبوب الكاملة، لأن ذلك يساعدك في الحفاظ على نسبة السكر المثالية في الدم.

4- قياس ضغط الدم والكوليسترول

يجب عليك أن تراقب مستويات ضغط الدم والكوليسترول باستمرار، إضافة إلى ممارسة التمارين لأنها تساعدك في الحصول على وزن صحي أو الحفاظ عليه.

5- النوم بصورة كافية

يجب عليك تناول قسط كاف من النوم يوميا، حتى تحافظ على صحة أفضل، وتجنب نفسك خطر حدوث مضاعفات صحية مرتبطة بمرض السكري.

6- تجنب التوتر

يؤدي الغضب والتوتر الزائد في زيادة نسبة السكر في الدم، لكن يمكنك أن تشعر ببعض الراحة من خلال الجلوس بهدوء لمدة 15 دقيقة.