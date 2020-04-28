أسرع خلطات تبييض الجسم

لطالما كان الحصول على بشرة متناسقة خالية من التدرجات اللونية هو الشغل الشاغل للمرأة، خاصة مع ضعف تأثير المواد الكيميائية التي إذا كان لبعضها نتائجه الفعالة، ستجدينها على الجانب الآخر تحتاج وقتًا طويلاً.

أيًا كانت تجاربكِ مع وصفات أو مواد تبيض الجسم الكيميائية، سنعرفكِ اليوم سيدتي على أفضل الخلطات الطبيعية التي يُمكنكِ اللجوء إليها لتفتيح الجسم، خاصة في منطقة الركبتين واليدين وغيرها من المناطق التي ترغبين في تفتيحها:

خلطة الحليب والموز

تتميز مكونات هذه الخلطة بالقدرة العالية على تفتيح الأماكن الداكنة بالجسم، حيث يعمل الموز على تقشير البشرة وتجديد الخلايا التابعة لها، بينما يغذي الليمون البشرة بفيتامين C.

فقط أحضري 3 قشور من الموز،كأس حليب، عصير ليمون وملعقتين حليب بودرة؛ لصنع خليط يستخدم في تبيض البشرة.

خلطة الشوفان

أما هذه الخلطة، فتساعدك على التخلص من خلايا الجلد الميت التي تعطي الجسم لونًا غامقًا، كما تعمل أيضًا على تنظيف البشرة ومن ثم تركها ناعمة.

وعن مكوناتها، أضيفي ملعقتين من الشوفان إلى ملعقتين من الليمون؛ لتحصلي على قوام متماسك.

ثم قومي بعد ذلك بدهنها على المناطق المراد تفتيحها بالجسم لمدة 30 دقيقة، واشطفي جسدكِ في النهاية بالماء.

خلطة الليمون والنشا

بالرغم من عدم ملائمة هذه الوصفة لأصحاب البشرة الحساسة، إلا أن ذلك لا يمنع أن لديها دورًا كبيرًا في تفتيح وتوحيد لون البشرة؛ نظرًا لما يحتويه النشا من فيتامين A الذي يعمل على تخليصكِ من البقع البنية والداكنة.

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للاستفادة من الوصفة، أحضري نصف كوب من عصير الليمون، و4 ملاعق من النشا، ثم قومي بمزج الخليط جيدًا؛ لدهنه على جسمكِ واتركيه حتى يجف.

في النهاية، كرري الأمر 4 مرات أسبوعيًا، وستلاحظين الفرق.

خلطة الفازلين

من المعروف أن الفازلين يتمتع ببعض الخصائص المهمة التي تجعله الأول في تخليص البشرة من البقع الداكنة.

لذلك، اخلطي ملعقة كبيرة منه مع أخرى من الجلسرين، وملعقة كبيرة من زيت اللوز، ثم قومي بعد ذلك بوضع الخلطة على جسمكِ بعد الاستحمام مباشرة واتركيها حتى تجف، وستلاحظين النتيجة مع الاستمرار.

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