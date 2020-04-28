أقوى الوصفات المنزلية لتبييض اليدين

تتعرض المرأة كثيرًا للمشاكل في يديها؛ بسبب عمليات التنظيف التي تقوم بها في المنزل؛ من غسل الأطباق، واستخدام المنظفات الخاصة بترتيب المنزل، وإذا كنتِ ممن يعانين من هذه المشكلة، تقدم لكِ وصفات طبيعية بمكونات بسيطة متاحة في كل منزل؛ لـ تبييض اليدين، والتخلص من البقع الداكنة.

■ وصفة مطحون الحمص

• المكونات:

2 ملعقة من دقيق الحمص.

ماء الورد.

• طريقة التحضير:

- اخلطي دقيق الحمص مع ماء الورد؛ حتى تحصلي على خليط متماسك.

- طبقي الخليط على يديك.

- اتركي الخليط حتى يجف على يديك.

- اشطفي يديك بالماء الفاتر.

- احرصي على تكرار الوصفة 3 مرات أسبوعيًا.

■ وصفة اللوز والحليب

• المكونات:

6 حبات من اللوز.

القليل من الحليب.

• طريقة التحضير:

- انقعي اللوز في الماء ليلة كاملة.

- أحضري خلاطًا كهربائيًا، ثم ضعي بداخله حبات اللوز مع الحليب؛ حتى تحصلي على عجينة ناعمة.

- ضعي الخليط على يديكِ قبل النوم، واتركيه حتى الاستيقاظ من النوم.

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■وصفة الخيار

• المكونات:

2 ملعقة كبيرة من عصير الخيار الطازج.

رشة من الكركم.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

• طريقة التحضير:

- اخلطي جميع المكونات السابقة مع بعضها جيدًا.

- طبقي الخليط على يديك واتركيه لمدة نصف ساعة.

- اغسلي يديكِ بالماء الفاتر.

- احرصي على تطبيق الوصفة يوميًا لمدة أسبوعين، وستحصلين على نتائج مُرضية.

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