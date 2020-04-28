القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعد تعافيه من فيروس كورونا المُستجد واستئناف عمله بمقر الحكومة البريطانية في داونينغ ستريت، وجّه رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون الشكر للبريطانيين، على التزامهم بقواعد الحظر والتباعد الجسدي لمواجهة جائحة كورونا.
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وقال رئيس الوزراء البريطاني، إنه بفضل "صبركم، وإيثاركم، وروحكم المجتمعية، وبفضل عزمنا الوطني الجماعي نحن على وشك تحقيق مهمتنا الأولى الواضحة، وهي عدم إثقال قطاعنا الصحي".
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كانت هذه تفاصيل خبر أول خطاب بعد التعافي.. جونسون يحذر من "موجة كورونا ثانية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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