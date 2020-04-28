شكرا لقرائتكم خبر عن اضرار الاسراف فى شرب الشاي كثرة التبول وإصفرار الأسنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الشاي يعد من المشروبات الأساسية في حياة الكثيرين، ففي أيام رمضان، بعد تناول وجبة الإفطار يسعى الكثيرون لتناول كوب منه على الفور، والهدف تعديل المزاج والحصول على النشاط والحيوية.

ونجد أن بعض الأشخاص يسرفون في تناولهم للشاي، وهذا الأمر يعد من الأمور الخطيرة على الصحة العامة، ويجب التعامل مع هذا الأمر بحذر حتى لا يتعرض الشخص للمضاعفات الصحية المختلفة.

ويقدم التقرير المنشور عبر موقع " livestrong"، العديد من أضرار تناول الشاي بكثرة، ومنها:

-أوضح التقرير، أن الإسراف في تناول الشاي يعد من الأمورالخطر علي صحة وحياة المرأة الحامل، فتناولها لكميات كبيرة يزيد من فرص الإصابة والتعرض للإجهاض، أو وفاة الجنين، ولذا عليها عدم الإسراف في تناوله.

-أشار التقرير، أن الإسراف في تناول الشاي يعد من الأمور المسببة للإصابة بتهيج المعدة والأمعاء ولذا يجب عدم الإكثار في تناوله.

-نظرا لأن الشاي يعد من المشروبات التي تحتوي علي نسبة عالية من الكافيين، فتناولك له بكثرة يزيد من فرص الشعور بالقلق والتوتر الشديد، وأيضا يصيبح بالأرق، وعدم أخذ القسط الكافي من النوم.

-المشوربات الغنية بالكافيين تعمل علي زيادة ضربات القلب، وهذا الأمر يشكل خطرا علي مرضي القلب، ولذا عليهم تجنب القيام بتناوله.

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-يتسبب في الإسراف في تناول الشاي إلي ظهور أعراض متلازمة القولون العصبي، والتعرض للإسهال، وهذا يعرضك للإصابة بالجفاف نتيجة لفقدان نسبة عالية من السوائل في الجسم بسببب الإصابة بالإسهال.

-الإسراف في تناول الشاي، يزيد من فرص التعرض لارتفاع ضغط الدم، ولذا أنت بغني عن هذه المضاعفات، وعليك عدم الإكثار من تناوله.

-كثرة التبول وفقدان سوائل الجسم يعد من أبرز أضرار الإسراف في تناول الشاي، لأنه يعرضك للإصابة بفرط نشاط المثانة.

-قد يتسبب الإسراف في تناول الشاي للإصابة بهشاشة العظام، نتيجة لفقدان نسبة عالية من الكالسيوم خلال التبول.

-قد يتسبب في بعض الأحيان الإسراف في تناول الشاي، لإصابة الشخص بالصداع الشديد الذي يجعله غير قادر علي ممارسة الحياة بشكل طبيعي.

-أشارت العديد من الدراسات الطبية، أن الإسراف في تناول الشاي، يعد من الأمور المسببة للإصابة بفقر الدم أي الأنيميا، ويرجع السبب في هذا الأمر إلي أحتوائه علي نسبة عالية من الكافيين مما يقلل من قدرة الجسم علي امتصاص الحديد.

-يظهر علي الأشخاص الذين يسرفون في تناول الشاي، إصفرار شديد في الأسنان، أي تغير فيي لونها الطبيعي، وهذا الأمر يتسبب في تعرض الشخص للتوتر والإحراج.