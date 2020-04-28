شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد تناول المشروم لصحتك وجهازك المناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتوى المشروم على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والجهاز المناعى، حيث يحتوى على نسبة عالية من "الكالسيوم، بوتاسيوم، فيتامين د"، وغيرها من العناصر والفيتامينات التى تمد الجسم بالطاقة والحيوية، وحسب ما ذكره موقع bbcgoodfood فإن هناك فوائد عديدة لتناول المشروم وهى:

فوائد تناول المشروم

1:يعتبر المشروم مصدر غنى من الفيتامينات والعناصر والالياف التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى وحماية الجسم من الفيروسات والعدوى.

2:يحتوى على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية التى تعمل على انقاص الوزن وتساعد على حرق الدهون فى الجسم.

3:يحتوى المشروم على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجسم ومكافحة الأمراض السرطانية ومنها سرطان"المعدة، القولون، الثدى، الجلد،الرئة"، وغيرها من الاورام السرطانية.

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4:يحتوى المشروم على نسبة عالية من الخصائص التى تعمل على ضبط مستوى السكر فى الدم وبالتالى فهو مفيد لمرضى السكر.

5:يعمل على خفض مستوى الكوليسترول فى الدم وبالتالى يحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية ويمنع تصلب الشرايين.

6:يعتبر المشروم من أفضل أنواع الأطعمة التى تعمل على ضبط مستوى ضغط الدم وبالتالى فهو مفيد لمرضى الضغط.

7: نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية فهو يساعد على تقوية العضلات والمفاصل وحمايتها من الهشاشة والكسر.