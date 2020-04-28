شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الآثار الجانبية لعقار ريميدسيفير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ونقلت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" عن رئيس الوزراء، قوله، خلال جلسة برلمانية، إنه سيقر "قريبا " استخدام عقار "ريمديسيفير" كعلاج لفيروس "كورونا " المستجد K ونعرض فى التقرير التالى ما هو عقار Remdesivir والآثار الجانبية المحتملة له.

وفقا لتقرير موقع " webmd" فإن عقار ريمديسفير "Remdesivir هو نوع من الأدوية المضادة للفيروسات ، ويستخدم حاليا فى عدة دول للتجارب العلاجية ضد فيروس كورونا.

كما تم استخدام الدواء ضد فيروسات الأيبولا، والسارس ، و MERS. لم تكن نتائج استخدام العقار في حالات تفشي الأمراض الثلاثة هذه واعدة كما كان متوقعًا.

هناك 4 تجارب أمريكية، بجانب تجربتين في الصين في بداية أبريل وتم إيقافهم وفقا للسلطات الصينية بأن العقار لم يحقق النتائج المطلوية، كما أن هناك تجربتين أو 3 تجارب أوروبية .



ريمديسيفير

الآثار الجانبية REMDESIVIR ؟في تجربة الإيبولا ، لاحظ الباحثون الآثار الجانبية للـ remdesivir (RDV) التي شملت:

زيادة مستويات إنزيمات الكبد التي قد تشير إلى تلف الكبد المحتمل.

Advertisements

وثق الباحثون زيادات مماثلة في إنزيمات الكبد في ثلاثة مرضى COVID-19 بالولايات المتحدة.

بينما قد تشمل الآثار الجانبية النموذجية للأدوية المضادة للفيروسات ما يلي:

غثيان

التقيؤ





ما هي الجرعة المعتمدة حاليا ؟نظام الجرعات قيد الدراسة في الولايات المتحدة لـ RDV هو كما يلي:

جرعة أولية لمرة واحدة من 200 ملغ

يليه 100 ملغ يوميا لمدة 10 أيام

ويتم إعطاء الدواء Remdesivir عن طريق الوريد عن طريق الحقن.