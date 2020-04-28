شكرا لقرائتكم خبر عن قبل المشروعات الجديدة.. هل ينقذ العلم «التجمع الخامس» من الغرق مجددًا؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرضت مدينة القاهرة الجديدة للغرق أكثر من مرة خلال الشهور القليلة الماضية، بسبب الأمطار، ما جعل البعض ينتقد البنية التحتية لها، وفى الوقت نفسه تساءل العديد حول مستقبل التطوير العمرانى والعقارى فيها، فضلاً عن تأثير ذلك على المشروعات القائمة فيها، بجانب التأثير على المشروعات الجديدة التى أعلنت عنها هيئة المجتمعات العمرانية، ولأن لكل مشكلة حلاً، فإن الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء قررت وضع هذا الحل لمشكلة المدينة.

فوفقاً للدكتور محمد نجيب حجازى، أستاذ الجيولوجيا البيئية والهندسية بالهيئة القومية للاستشعار من البعد، فإنه بناء على إمكانات الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء وسابق خبرتها فى مثل تلك الأمور؛ وبصفته أحد أعضاء الهيئة، فإنه قام بإعداد تقرير مبدئى للتحذير من تعرض مناطق محددة بالقاهرة الجديدة مثل التجمع الخامس للغرق وإتلاف الكثير من المنشآت والطرق، وذلك فى حالة حدوث هطول للأمطار بكميات كبيرة غير معتادة، حيث إن بعض المناطق ستكون معرضة أكثر من غيرها لتجمع مياه الأمطار وإعاقة السير بالشوارع وإمكانية تدمير بعض أجزاء من تلك الطرق.

وقال حجازى لـ«عقارات المصرى اليوم»: «من المسلمات أنه قبل وأثناء عملية التخطيط العمرانى لأى تجمعات عمرانية يكون من الواجب مراعاة الطبيعة الطبوغرافية للمنطقة من حيث الميول (درجتها - اتجاهها)، وكذلك تكوين شبكة الصرف السطحى الطبيعى لسطح الأرض، أو ما يعرف بالوديان الجافة (وهى المجارى السطحية التى لابد أن تسير بها مياه الأمطار أو أى مياه سطحية)، ومن الملاحظ أنه أثناء التخطيط العمرانى لتلك المنطقة، للأسف، لم يتم احترام شكل شبكة الصرف السطحى الطبيعى وميول سطح الأرض، أو بالأخص أثناء تخطيط الشوارع والطرق الرابطة بما حولها، وبالتالى أدى ذلك إلى عرقلة حركة المياه السطحية للأمطار أثناء سريانها، فأدت علاقة تخطيط شوارع وطرق منطقة التجمع الخامس بشبكة الصرف السطحى إلى الأثر السيئ على حركة المياه، وكذلك سلامة تلك المنطقة نتيجة تجمع مياه الأمطار فى مناطق محددة بالشوارع والمبانى السكنية، والتى يمكن أن تدمر الطرق والشوارع وبعض المنشآت، وهو ما أكدته دراسة علاقة تلك الشبكة بالتخطيط للمبانى والشوارع والطرق فى التجمع الخامس، بأنها معرضة لهذه المخاطر بالفعل خلال المرحلة المقبلة».

وأشار «حجازى» إلى أنه كان من المفضل تخطيط الطرق بما يتماشى مع شكل شبكة التصريف ومراعاة الميول الطبيعية، وعدم وجود طرق تتقاطع مع مسار التصريف الطبيعى السطحى، لذا من الضرورى اتخاذ الاحتياطات والإجراءات اللازمة لصرف المياه المتجمعة بتلك المناطق وذلك أثناء العواصف الممطرة وعمل إجراءات دائمة لصرف تلك المياه، وذلك تفاديا لتأثيرها عند تجمعها على إعاقة الحركة المرورية، وكذا إمكانية تدمير الطرق فى تلك المناطق.

وكشف أستاذ الجيولوجيا البيئية والهندسية أنه من الدراسة المبدئية التى قامت بتنفيذها الهيئة القومية للاستشعار من البعد، تبين أن هناك بعض المناطق المعرضة للخطورة بمنطقة التجمع الخامس بالنسبة لتجمع مياه الأمطار وإمكانية تدمير الطرق نتيجة التخطيط العمرانى للطرق بما يتعارض مع شبكة التصريف السطحى الطبيعى للمنطقة، وهى:

■ 4 نقاط بشارع التسعين الجنوبى مناطق رقم (1-2-3-4)

■ نقطة بمنتصف شارع جمال عبدالناصر رقم (5).

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■ نقطتان بالطريق الدائرى غرب منطقة التجمع الخامس (6-7).

وشدد الدكتور محمد نجيب حجازى على أن الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء على استعداد لإجراء دراسات تفصيلية لحل المشكلة بتلك المنطقة، أو أى مناطق أخرى على مستوى مصر، وتحديد أماكن التعرض وكميات المياه المتوقع تجمعها، والإجراءات التنفيذية التى يمكن أن تتخذ لحل المشكلة والحفاظ على الممتلكات والأرواح، على أن تقوم الجهات المعنية بتنفيذ هذه الإجراءات.

آثار السيول في منطقة التجمع الخامس - صورة أرشيفية