واشنطن - لايف ستايل
وجدت عائلة "ماري فييروس" طريقة مبتكرة للاحتفال بعيد ميلادها المائة في ظل تفشى فيروس كورونا.وتعد ماري فييروس رمزا للنساء اللاتي تقدمن للعمل خلال الحرب العالمية، وكانت تعمل لحامة على طائرات B-29.
جلست ماري في حديقة منزلها بينما كان العديد من الجيران والمواطنين ورجال الشرطة يقدمون في موكب من أجلها فقط.وخططت عائلة ماري لحفل عيد ميلادها المائة كونها مثالاً للحب والقوة والشجاعة، فقد بدأت مشوارها المهني كعاملة وتقاعدت كمديرة للموارد البشرية.ولدت ماري فييروس بولاية يوتا واضطرت للذهاب مع زوجها إلى لوس أنجلوس عند اندلاع الحرب العالمية الثانية، وعملت لحامة لجسم الطائرات، حيث تم تجنيد أعداد كبيرة من الرجال وأتيحت الفرصة للنساء لتولي هذه الوظائف.
قد يهمك أيضًا:
"كورونا" يخطف ممرضة بريطانية وجنينها ينجو بأعجوبة من الموت
انتحار ممرضة مصابة بالكورونا في إيطاليا
كانت هذه تفاصيل خبر موظفة في مصنع طائرات الحرب العالمية تحتفل بعيد ميلادها الـ100 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.