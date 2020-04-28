حيلة ذكية لإرغام الزوج على المشاركة بالإعمال المنزلية

وجدت سيدة أسترالية حيلة ذكية لتجعل زوجها يشارك بالأعمال المنزلية دون أن يعترض أو يتذمر.

وكشفت الزوجة المدعوة ريبيكا عن خطتها على فيس بوك، وقالت إنها ترسل رسائل نصية بانتظام إلى هاتفها، مدعية أنها مالك المنزل، تطلب فيها منه القيام ببعض أعمال التنظيف.

وقالت ريبيكا في منشورها على فيس بوك "سأشارك السيدات بأهم سر في حياتي، وهو أفضل طريقة أيضاً لمساعدتهن في أعمال التنظيف، وخصوصاً إذا كان لديك زوج رائع مثل زوجي، لكنه ليس مفيداً جداً في أعمال المنزل".

وأضافت "كنت مستاءة جداً لرفضه مساعدتي في تنظيف فناء المنزل، فاشتريت هاتفاً محمولاً رخيص الثمن مع رقم جديد حفظته على هاتف تحت اسم: المالك، وكل مرة أريد القيام بعمل في المنزل أو حوله، أرسل رسالة لنفسي من الهاتف الآخر، أقول فيها إن المالك سيأتي للتحقق من النظافة أو إصلاح شيء ما، وهذا ما يدفع زوجي للقيام بحصته من العمل".

وذكرت ريبيكا أنها تستخدم هذه الحيلة منذ 3 سنوات، ولا تزال تنجح حتى الآن، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.

وأوضحت ريبيكا أنها تلجأ إلى حيلتها الذكية عندما تريد أن ترغم زوجها على تنظيف فناء المنزل أو ترتيبه أو جز العشب في الحديقة أو نقل بعض قطع الأثاث إلى الخارج.

Advertisements

وحظيت هذه الفكرة بإعجاب الكثير من مستخدمي فيس بوك، لدرجة أن إحدى المستخدمات وصفتها بالعبقرية وقالت "إنها أكثر الأفكار التي قرأتها عبقرية".

وشاركت نساء أخريات بعض الطرق الأخرى التي لجأن إليها لحمل أزواجهن على مساعدتهن في أعمال المنزل، حيث تقول إحداهن إنها تستخدم حيلة مشابهة، من خلال رسائل تدعي أنها من مجلس البلدية، يطلب فيها جز العشب في الحديقة، في حين هددت أخرى زوجها باستئجار عامل لإنجاز بعض الأعمال المنزلية.

قد يهمك ايضا:

سيدة تنجب توأمًا في عمر الـ68 بعد محاولات استمرت 43 عاما

قصة سيدة أفريقية حصلت على جائزة نوبل للسلام بسبب "الحزام الأخضر"