ما هي الخضروات والفواكه الأكثر تلوثا بالمبيدات الحشرية؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يعتقد الكثير من الأشخاص أن الفاكهة والخضروات هي من أفضل الأطعمة الصحية على الإطلاق، إلا أن ذلك قد يكون العكس إذا كان عليها بقايا مبيدات حشرية.

وأصدرت مجموعة العمل البيئي وهي المسؤولة عن المراقبة الصحية والبيئية في أميركا قائمة من المنتجات غير العضوية التي تحتوي على أعلى نسبة بقايا للمبيدات الحشرية والتي ترش لإبعاد القوارض والحشرات والعفن.

سنستعرض في السطور القادمة بعض أنواع الخضروات والفواكه التي تعتبر الأكثر بالمبيدات الحشرية:

البطاطا

تحتوي البطاطا غير العضوية على بقايا مبيدات حشرية أكثر من أي محصول آخر، والذي تم ربطه باختلال في الجهاز العصبي المركزي في الجسم.

لذلك عليكِ غسل البطاطا جيداً حتى تتأكدي من إزالة جميع المبيدات الحشرية الموجودة على قشرتها.

الطماطم

هناك العديد من أنواع الطماطم، إلا أن أغلبها مزروع بطريقة تقليدية، إذ بينت الدراسات أن الطماطم يتم رش ما بين 4 إلى 15 مبيدًا حشرياً مختلفًا عليها.

وهذه المبيدات الحشرية قادرة على اختراق الجلد الرقيق للطماطم، لذلك عليكِ التأكد عند شرائها أنها لم ترش بمبيدات حشرية، وعليكِ غسلها بطريقة جيدة جداً.

الخوخ

وجدت الدراسات أن 99% من فاكهة الخوخ التي تم دراستها وجد عليها مبيد الكلوربيريفوس، وهو إحدى المبيدات الحشرية التي تؤثر على نمو الدماغ عند الأطفال.

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لذلك قومي بشراء الخوخ العضوي أو إذا اضطررتي إلى شراء الخوخ غير العضوي فعليكِ غسلها وفركها جيداً.

العنب

وجد أن العنب التقليدي الذي تم اختباره في الدراسة يحتوي على ما متوسطه خمسة مبيدات، وأكثر من 96 في المئة من العينة تضمنت نوعًا من بقايا المبيدات.

التفاح

يحتوي التفاح على مبيدات حشرية بتركيزات عالية، كما يحتوي على ثنائي فينيل أمين الذي يستخدم لمنع ظهور البقع البنية أو السوداء على القشرة، وبالرغم من أن وزارة الزراعة الأمريكية تدعي أن ديفينيل أمين آمن للاستخدام، إلا أن الاتحاد الأوروبي قد حذر منها.

الكرنب أو الكالي

يعتبر الكرنب أو الكالي من الخضروات الصحية والغنية بالفيتامينات، إلا أنه يحتوي على مبيدات حشرية معينة، أعتبرتها وكالة حماية البيئة مادة مسرطنة بشرية محتملة.

السبانخ

وجدت الدراسة أن السبانخ يحتوي على نسبة عالية من المبيدات الحشرية السامة العصبية مثل مادة البيرميثرين وهذه المادة قد يؤدي إلى حدوث نوبات عصبية للأشخاص.

عادةً ما يستخدم المزارعون هذه المبيدات لحماية منتجاتهم، إلا أن ذلك قد يكون له بعض الآثار الوخيمة على صحة الإنسان، لذلك عليكِ دائماً شراء المنتجات العضوية، وإذا لم تتمكني من ذلك احرصي على غسل هذه المنتجات جيداً وتقشيرها إذا أمكن قبل تقطيعها أو استخدامها.