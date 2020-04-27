تاتو الشفايف أحدث صيحة في عالم التجميل

انتشرت ظاهرة تقنية تاتو الشفايف بشكل كبير بين النساء وذلك بهدف الحصول على شفاه ملونة ومرسومة بشكل رائع.

لكن قبل الخضوع لهذه العملية، لا بدّ أن يكون لديك علم بكل الأمور المتعلقة بإيجابيات تاتو الشفايف وما إذا كان هناك مضاعفات أو اضرار خطيرة لها.

سوف نجيب على هذه الأسئلة في التقرير التالي، وهكذا يمكنك أن تتخذي قرارك بالخضوع لهذه التقنية أو عدم اللجوء اليها.

طريقة عمل تاتو الشفايف

يعمل تاتو الشفايف على تعزيز الشفاه وإعطاء مظهر الشفة الكاملة، وخلق شكل وهمي بالانتفاخ الخارجي.

يتمّ تحديد الشفاه كلها بلون محدد طبيعي يجب أن يكون قريب من لون الشفتين، فكلما كان اللون طبيعي، كلما كان الشكل أفضل. يمكن التحكم بتكبير الشفتين او تصغيرهما، ويتمّ الرسم حسب ما يناسب الوجه. يتم تظليل منتصف الشفة السفلى في حركة دائرية من أجل منحها مظهراً مختلطاً ويتم ترك الجزء الداخلي من الشفة من دون لون.

هناك تقنية أخرى تستعمل هي تقنية Glam Light وكما يدلّ اسمها، تعمل هذه التقنية على إضافة اضاءة وحجم طبيعي وابراز مناطق جمالية معينة في الشفاه مثل منتصف الشفة العلوية. يضفي العمل الذي يتمّ على اعلى هدب الشفة العلوية، هالة من الضوء عليها، ولزيادة حجم الشفة العلوية والسفلية يتمّ زرع الالوان فوق خط قلم الشفاه، ويفضلّ استخدام ألوان فاتحة بلون البيج وألوان الباستيل. تمنح هذه التقنية الفم الامتلاء وتأثير ثلاثي الأبعاد، كما يتمّ من خلالها محو الخطوط الرقيقة وتصحيح شكل الفم وحجمه وفق مقاسات الوجه.

ايجابيات تاتو الشفايف

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يضفي تاتو الشفايف اللون الوردي الطبيعي على شفاهك من خلال إختيار اللون المناسب والمتلائم مع لون شعرك وشفتيك. كما تعمل تقنية تاتو الشفايف على زيادة حجم شفاهك بواسطة تحديد شفتيك بخط جديد فوق خطهما الاساسي، وإن احسنت إختيار اللون القريب من لون شفتيك، فستحصلين على شفتين كبيرتين بشكل طبيعي.

البقع الداكنة واللون الشاحب للشفاه هي من الأمور التي تدفع المرأة للتفكير جدياً بتاتو الشفايف. في هذه الحالة، يساعدك التاتو على محو اللون الغامق وتلوين الشفتين، ويعمل على اضافة لون معيّن يحارب اللون الموجود ثم يحدّد الشكل الجديد المناسب للون بشرتك.

اضرار تاتو الشفايف

على الرغم من إيجابيات تاتو الشفايف والنتيجة المرضية التي تحصل عليها السيدة عادةً، إلا أنه لا بد أن تطّلعي على الآثار والأضرار السلبية لهذه التقنية. من هنا، نصيحتنا لك دائماً الالتزام بنصائح خبير التجميل او استشارة طبيبك المتخصص لتجنّب المشاكل.

من أضرار تاتو الشفايف أنها قد تسبب الحساسية بسبب المواد المطبّقة على الشفاه التي قد تكون مواد كيماوية، ومن المحتمل أن تصابي بتورّم الشفاه واحمرار المنطقة حول الشفاه لبضعة أيام. لذلك امتنعي عن تناول الأطعمة المالحة والزيوت، وانتبهي الى تأثير المواد المستخدمة على صحتك.

من الآثار الجانبية الشائعة لعملية تاتو الشفايف أيضاً، أنها قد تؤدي الى جفاف الشفاه بسبب احتكاك الجلد بأداة التجميل، لذلك قد تشعرين بالتنميل والألم، وهنا عليك استخدام الكريمات بعد استشارة خبير التجميل للحدّ من الجفاف.

يمكن أن تسبّب عملية تاتو الشفايف الإصابة بالفيروسات والعدوى إن لم تأخذي إحتياطات معينة وتتأكدي ان الإبرة المستخدمة لم يتمّ إستعمالها من قبل لعدة أشخاص.

كما قد ينتج عن العملية ظهور بعض الندوب والجروح على الشفايف.

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