فرنسا تسجل 437 حالة وفاة إضافية خلال 24 ساعة

بلغ مجموع الوَفَيَات في فرنسا بسبب فيروس كورونا المستجد 23293 حالة منذ تفشي الوباء على أراضيها، بعد تسجيل 437 حالة وفاة إضافية خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأكدت المديرية العامة للصحة في فرنسا أن الوباء تسبب في مقتل 14497 شخصًا داخل المستشفيات و 8796 حالة في دور رعاية المسنين والمراكز الصحية الاجتماعية.
وأضافت بأن مجموع الإصابات بالفيروس في فرنسا بلغ 128339 إصابة منذ بدء تفشي الوباء، من بينهم 28055 مصابًا في المستشفيات، و 4608 حالات خطرة في في العناية المركزة.
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