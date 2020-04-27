ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في إفريقيا إلى قرابة 32 ألف إصابة

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في إفريقيا إلى 31 ألفًا و 933 حالة، وعدد الوَفَيَات إلى 1423 وفاة.

وأفاد بيان المركز الإفريقي لمراقبة الأمراض والوقاية منها من مقره في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم، أن هذه الحصيلة جاءت إثر تسجيل نحو 1633 إصابة جديدة في الساعات الـ 24 الماضية في عموم القارة الإفريقية.

وأضاف المركز أيضًا أن 9566 شخصًا تعافوا من المرض في مختلف أنحاء القارة حتى أمس الأحد.

وتصدرت جمهورية جنوب إفریقیا قائمة دول القارة بعدد الإصابات التي بلغت 4546، تلتھا مصر بتسجیلھا 4534 حالة، ثم الجزائر بـ 3382.

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