ارتفاع وَفَيَات فيروس كورونا في إيطاليا إلى 333

ارتفع عدد وَفَيَات فيروس كورونا في إيطاليا إلى 333 حالة اليوم بعد أن سجلت في اليوم الماضي 260 حالة، وذلك بحسب ما أكدته وكالة الحماية المدنية الإيطالية.

وأوضحت الوكالة أن إجمالي عدد الوَفَيَات في إيطاليا منذ أول حالة سجلت في 21 فبراير الماضي بلغ 26977، فيما وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة 199414.

الجدير بالذكر أن إيطاليا تعد الثانية في أعلى إحصائية وَفَيَات في العالم بعد الولايات المتحدة.

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