دونالد ترامب يرفض "المزاعم الكاذبة" ويؤكد أنه لن يقيل وزير الصحة

رفض الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأحد، تقارير قالت إنه يعتزم إقالة وزير الصحة والخدمات الإنسانية، أليكس أزار، قائلا إنه يؤدي" عملا ممتازا".وكانت صحيفتا "وول ستريت جورنال" و"بوليتيكو" قد ذكرتا يوم السبت إن إدارة ترامب تفكر في تغيير أزار بسبب أخطاء في طريقة معالجة جائحة فيروس كورونا.

وقال ترامب على تويتر، "التقارير التي قالت إنني سأقيل وزير الصحة أليكس أزار أنباء كاذبة"، وأضاف "أليكس يؤدي عملا ممتازا".

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن 6 أشخاص على دراية بالمناقشات إن خيبة الأمل في أزار تزيد لكن الإدارة تحجم عن إجراء تغييرات كبيرة في الوقت الذي تسعى فيه البلاد لوقف الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 53 ألف شخص في الولايات المتحدة وأصاب نحو مليون آخرين.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

دونالد ترامب يُهاجم نانسي بيلوسي ويصفها بـ"المجنونة وغير المؤهلة"

الأمم المتحدة تنتقد قرار ترامب بتعليق مساهمات أميركا في "الصحة العالمية"