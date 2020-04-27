شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب بإنجلترا يكتب وصيته حال وفاته بكورونا: ويؤكد: إنقاذ الآخرين أجمل شعور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترك مات مورغان مسئول العناية المركزة في مستشفى كارديف بإنجلترا ، كلمات المرور الخاصة به على مواقع التواصل الاجتماعي لكي تستطيع زوجته الوصول إليها بسهولة في حالة تعرضه للوفاة بسبب انتشار فيروس كورونا التاجي.

ونشرت جريدة " mirror " قصة مستشار العناية المركزة، الذي ترك رسالة أو وصيته إلى زوجته بعنوان "في حالة وفاتي "، والسبب في كتابته لهذه الرسالة هي الخوف من الوفاة بسبب انتشار فيروس كورونا التاجي.



وصية الطبيب

وقال مات مورغان، إن الرسالة لا تهدف إلى بث الخوف ولكنني كتبتها بسبب انتشار الفيروس التاجي كورونا ، وتعاملي المباشر مع المرضي، موضحا أنه ترك كلمات المرور الخاصة به وموقع المستندات الهامة الخاصة به حتى تتمكن زوجته من الوصول إليها بسهولة.

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وكتب مورجان ، "لقد عشت حياة رائعة ، سافرت ، وحزنت ، ولدي طفلان رائعان ، وقضيت وقتًا مع الأصدقاء والعائلة ، وفعلت أشياء لم احلم ابدا بفعلها ، أنا أحب عملي على الرغم من أنه يمكن أن يكون صعبا وخطرا، فإنقاذ الآخرين هو أفضل شعور في العالم".



وصية

وأشارت الجريدة، أنه أثناء تفشي الفيروس التاجي كورونا، كتب مورغان رسالة إلى كبار السن القلقين من الإصابة بالفيروس التاجي كورونا، وقدم لهم النصيحة، وقال: "لقد كتبت ذلك للأشخاص في عائلتي، فوالداي في السبعينيات من العمر وأشعر بالخوف عليه من الإصابة، ونصحته بعد التواجد في الأماكن المزدحمة، وعدم الخروج من المنزل للحفاظ علي صحته وتجنب الإصابة بالفيروس.

أوضح مستشار العناية المركزة مورغان، أنه قبل شهر في الوحدة التي يعمل فيها ، كان هناك مريض واحد فقط مصاب بفيروس التاجي كورونا، ولكن الأن أصبح الأمر صعب، فأصبحت الوحدة ممتلئة بالحالات المصابة، وهذا الأمر تسبب في شعوري بالقلق والتوتر والخوف على عائلتي.