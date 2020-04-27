شكرا لقرائتكم خبر عن أدوية علاج التهاب البنكرياس هل تمنع دخول كورونا لخلايا الرئة..دراسة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نظرًا لعدم وجود علاج معتمد حاليًا لـ COVID-19 ، حتى المرضى المصابين بأمراض خطيرة يتم إعطاؤهم فقط الرعاية التمريضية والمساعدة في التنفس، يجري الباحثون في جميع أنحاء العالم تجارب سريرية على علاجات دوائية مختلفة لفيروس كورونا الجديد ، ولكن حتى الآن لم تتم الموافقة على أي منها للاستخدام العالمي ضد الفيروس.

في تطور جديد ، توصل علماء المملكة المتحدة إلى علاج جديد ومبتكر لـ COVID-19 والذي يقولون ، "يوقف الفيروس في مساراته".

ووفقا لتقرير الموقع الهندى " thehealthsite"، سيستخدم الباحثون أقراص camostat و nafamostat ، وهي الأدوية التي تمت الموافقة عليها بالفعل في اليابان لعلاج التهاب البنكرياس، وهو التهاب قاتل للبنكرياس.



أدوية التهاب البنكرياس

وفقًا لفريق العلماء والأطباء من جامعة أكسفورد، يمكن أن يمنع هذا الدواء من الإصابة بالفيروس التاجي بالإضافة إلى علاج المصابين بالفعل، و على عكس معظم التجارب الدوائية التي ركزت على الحد من تأثير الفيروس في الجسم ، يعمل الكاموستات ونافاموستات عن طريق منع مسار الفيروس إلى خلايا الرئة ، كما يدعي الباحثون.

يمكن استخدام أقراص Camostat للمرضى الذين ليسوا في المستشفى ، في حين يتم تسليم nafamostat عن طريق الوريد للمرضى فى المستشفى الذين قد لا يتمكنون من البلع، و يعمل كلا الدواءين بنفس الطريقة.

التجارب السريرية ل Camostat من المتوقع أن تبدأ في وقت لاحق من هذا الشهر، وقد تم بالفعل إظهار Camostat و nafamostat في الدراسات المعملية لمنع الفيروس من إصابة الخلايا البشرية.

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يستهدف فيروس COVID-19 بروتينًا معينًا - TMPRSS2 - للدخول إلى الخلايا التي تبطن الجهاز التنفسي، وكان لكل من هذين الدواءين القدرة على منع عمل هذا البروتين في الدراسات المعملية، مما يشير إلى أنها قد تساعد في منع عدوى COVID-19.

يقود الدكتور Bobojon Nazarov ، مؤسس شركة Latus Therapeutics غير الربحية ، من فريق جامعة Oxford، ويدعي أن هذه هي الفئة الوحيدة من الأدوية التي ثبت أنها تمنع دخول فيروس COVID-19 إلى خلايا الرئة، مضيفا أن جميع العلاجات الأخرى تستهدف عمليات المصب - بمجرد أن يتماسك الفيروس في الجسم.

من المتوقع أن تبدأ تجارب الكاموستات في وقت لاحق من هذا الشهر على المرضى الذين ثبتت إصابتهم بـ COVID-19، حيث يخطط الباحثون أيضًا لإجراء دراسة ثانية قريبًا باستخدام عقار نافاموستات، كما تُجرى دراسات على الكاموستات في ألمانيا والدنمارك ومدرسة ييل للطب في الولايات المتحدة.



أكسفورد تبدأ تجارب الإنسان على لقاح COVID-19كما تحتل المملكة المتحدة موقع الصدارة في البحث العالمي عن لقاح، بعد أن أعلنت الدولة مؤخرًا عن تمويل بقيمة 20 مليون جنيه لمشروع جامعة أكسفورد الذي يعمل على تطوير لقاح ضد الفيروس التاجي الجديد، وقد بدأ اللقاح ، المسمى ChAdOX1 ، تجارب بشرية الأسبوع الماضي. أكسفورد تبدأ تجارب الإنسان على لقاح COVID-19كما تحتل المملكة المتحدة موقع الصدارة في البحث العالمي عن لقاح، بعد أن أعلنت الدولة مؤخرًا عن تمويل بقيمة 20 مليون جنيه لمشروع جامعة أكسفورد الذي يعمل على تطوير لقاح ضد الفيروس التاجي الجديد، وقد بدأ اللقاح ، المسمى ChAdOX1 ، تجارب بشرية الأسبوع الماضي.

زعمت الباحثة الرئيسية في المشروع ، سارة جيلبرت أن لقاحها يمكن أن يعمل ضد السارس - CoV - 2 وأنها واثقة من نجاحه بنسبة 80٪. وقالت أيضا أن مرشح لقاح COVID-19 سيكون متاحا بحلول سبتمبر، و يأمل الفريق في إنتاج مليون جرعة من اللقاح بحلول سبتمبر.