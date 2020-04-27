أضرار وفوائد الفراولة للأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 27 أبريل 2020 04:45 مساءً - تتخوف بعض الأمهات من إطعام طفلها الفراولة، خوفاً من الحساسية، ولكن بالرغم من هذه المخاوف، على كل أم أن لا تتجاهل، فوائد الفراولة للأطفال، فهي تعتبر من ضمن الأطعمة الأساسية في نظامنا الغذائي. فهي توفر القليل من الطاقة وغنية بالألياف والفيتامينات والمعادن ولديها مغذيات نباتية تحمينا من الأمراض، يسهم تناول 5 حصص من الفاكهة يومياً على الأقل في حصول الأطفال على نظام غذائي متوازن ومناسب.

فوائد الفراولة للأطفال

قال الدكتور "يوسف علي فريد" استشاري الأطفال لسيدتي نت، إن الفراولة تحتوي على فيتامين سي أكثر من البرتقال! بالإضافة إلى ذلك، تحتوي على حمض الفوليك، الذي يكون استهلاكه ضرورياً أثناء الحمل. من بين جميع المعادن التي تمتلكها الفراولة، الحديد والكالسيوم واليود والفوسفور. بالإضافة إلى ذلك، فهي مصدر جيد للألياف لذلك تسهل عملية الهضم لدى الأطفال، وتجنب إصابة الطفل بالإمساك، بصرف النظر عن تناول الفاكهة، يمكن تجربة إعداد وصفة سهلة للغاية للأطفال والاستمتاع بها، إنه موس الفراولة الغني والصحي.



كيفية عمل موس الفراولة



المقادير (لأربعة أطفال)

400 غرام من الفراولة

3 بياض بيض

100 غرام من السكر

350 غرام كريم



التحضير

نظفي الفراولة جيداً واسحقيها.

مرريها من خلال مصفاة لإزالة البذور والكتل، أو من خلال الخلاط. يُخفق بياض البيض حتى يتماسك ويضاف السكر.

تُخفق الكريما.

اخلطي الكريمة مع هريس الفراولة، ثم أضيفي البياض المخفوق.

قلبي كل شيء بخفة.

اتركي الموس في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل وقدميه بارداً.

يمكنك تقديم الموس في أكواب الكوكتيل مع القليل من النعناع الطازج أو بعض الفراولة، أو حتى مع القليل من هريس الفراولة.

حلوى مغذية ومنعشة.

القيمة الغذائية للفراولة

Advertisements



يحتوي كوب واحد من الفراولة الطازجة (166 جراماً) على

السعرات الحرارية: 50

بروتين: 1 جرام

كربوهيدرات: 11.65 جرام

ألياف غذائية: 3.81 جرام

كالسيوم: 23.24 ملليجرام

حديد: 0.63 ملليجرام

مغنيسيوم: 16.60 ملليجرام

فوسفور: 31.54 ملليجرام

بوتاسيوم: 44.82 ملليجرام

سيلينيوم: 1.16 ملليجرام

فيتامين سي: 94.12 ملليجرام

فولات: 29.38 ميكروغرام

فيتامين أ: 44.82 وحدة دولية

أضرار الفراولة للأطفال



في كل عام، تقوم مجموعة العمل البيئي بإعداد قائمة بالفواكه والخضروات ذات أعلى مستويات مخلفات المبيدات الحشرية، والمعروفة باسم Dirty Dozen وغالباً ما تكون الفراولة عالية في القائمة في الواقع، وفقاً لبياناتهم فإن أكثر من 98٪ من عينات الفراولة والسبانخ والخوخ والنكتارين والكرز والتفاح كانت إيجابية بالنسبة لبقايا مبيد واحد على الأقل. أظهرت عينة واحدة من الفراولة 20 مبيداً مختلفاً.